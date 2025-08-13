아로마티카, 일본 핵심 유통 채널 동시 입점으로 K-뷰티 대표 브랜드로 도약

‘아로마티카(AROMATICA)’는 일본 최대 종합 유통체인 ‘돈키호테’와 뷰티 정보 플랫폼 ‘@COSME(앳코스메)’에 잇따라 입점하며 일본 시장에서 영향력을 대폭 확대하고 있다고 밝혔다.지난 1일 아로마티카는 도쿄 시부야 돈키호테 매장에 단독 매대와 프로모션 존을 확보했다. 돈키호테 시부야점은 관광객과 현지 소비자가 몰리는 핵심 상권으로, 아로마티카가 초기 입점 단계부터 단독 매대 및 프로모션 공간을 확보한 것은 매우 이례적인 사례다. 이는 현지 유통사들이 아로마티카 제품의 경쟁력과 성장 가능성을 높이 평가한 결과다.12일에는 일본 최대 뷰티 플랫폼 ‘@COSME’에 온·오프라인 동시 입점했다. 온라인 스토어뿐 아니라 나고야, 오사카, 가나자와, 요코하마, 삿포로 등 전국 주요 5개 오프라인 매장에서도 제품을 직접 체험할 수 있어 일본 전역에서 브랜드 접근성을 높였다. @COSME는 제품 후기와 랭킹, 사용자 평가를 중시하는 일본 소비자들에게 필수 채널로 꼽히며, 글로벌 K-뷰티 브랜드가 일본 진출 시 반드시 확보해야 할 핵심 경로로 평가받는다.이번 주요 채널 입점은 아로마티카가 일본 내에서 자연주의 스킨케어 브랜드로서 확고한 입지를 다지며, K-뷰티 대표주자로서 입지를 굳히는 중요한 발판이 될 전망이다. 특히 돈키호테의 탄탄한 오프라인 유통망과 @COSME의 온·오프라인 채널의 시너지 효과를 바탕으로 브랜드 인지도를 제고하고 매출 성장을 유도할 계획이다.아로마티카 관계자는 “돈키호테와 @COSME 입점은 일본 시장 내에서 브랜드 인지도를 단기간에 크게 끌어올리는 데 중요한 역할을 할 것”고 평가하며, “현지 소비자들이 자연주의 뷰티와 지속가능한 라이프스타일에 높은 관심을 보이는 만큼, 아로마티카만의 차별화된 철학과 뛰어난 제품력으로 일본 시장에서 꾸준히 성장해 나가겠다”고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com