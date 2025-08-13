해수부 12월 이전... 1월 입주 '가야역 롯데캐슬 스카이엘' 수혜 단지로 눈길

정부가 해양수산부(해수부)의 부산 이전을 연내 마무리하겠다는 방침을 밝히면서, 부산 지역 부동산 시장이 빠르게 들썩이고 있다. 이재명 대통령은 지난 달 25일 부산을 직접 찾아 “해수부를 연말까지 부산으로 이전할 수 있도록 하겠다”고 강조했고, 부산시의회도 해수부와 HMM 등 해양 관련 기관의 동시 이전을 촉구하는 결의안을 채택하며 분위기를 달구고 있다.이전 대상지는 부산 동구 일대로, 부산 중심권과의 접근성이 뛰어나 실질적인 정책·산업·연구 중심지 역할을 할 수 있는 입지로 평가된다. 특히 관계 부처와 공공기관 이전에 따라 다수의 공무원, 연구원, 민간 기업 종사자들의 주거 수요가 동반될 것으로 예측되면서, 인근 지역 신규 주거단지에 대한 관심도 자연스럽게 높아지는 분위기다.정부는 이번 해수부 이전을 시작으로 △해사전문법원 설치 △동남권투자은행 설립 △해운 대기업 HMM 본사 이전 등 대한민국 해양 경쟁력을 높이기 위한 해양 산업 전환 전략을 속도감 있게 실행할 예정이다. 부산항 북항 재개발과 가덕도 신공항, 부울경 메가시티 등과 연계된 이 같은 전략은 정책 수혜권역 내 부동산의 미래가치를 끌어올리는 결정적 촉매제가 될 것으로 평가받는다.해양수산부와 부산시는 최근 첫 정책협의회를 열고, 오는 12월까지 본부 직원 700여 명을 포함한 총 850여 명의 인력을 부산으로 이전하는 계획을 공식화했다. 청사는 부산 동구 IM빌딩(본관)과 협성타워(별관)로 확정됐으며, 두 건물 모두 부산지하철 1호선 부산진역 도보권에 위치해 업무와 주거 연계성이 뛰어난 입지로 주목된다. 해수부 차관은 “동남권을 국가 성장동력으로 만드는 중요한 미션”이라며 “직원들이 첫날부터 근무에 집중할 수 있도록 정주 여건 마련이 과제”라고 강조했다.무엇보다 부산은 최근까지 신규 아파트 공급이 제한적이었던 지역으로, 이 같은 대규모 이전 수요는 실거주 목적의 지역 내 이주 수요를 자극할 것으로 예상된다. 해양수산부 장관 후보자 역시 “공직자들의 주거, 교육, 정주 여건을 최우선으로 챙기고 있으며, 부산시와 실무 협의를 통해 주택 문제도 해소될 수 있도록 준비하고 있다”고 밝힌 바 있다.부산시 역시 ‘해수부 부산이전 지원단’을 구성해 촘촘한 지원책 마련에 나섰다. 이에 따라 입주 시기가 빠르고 중심지 접근성이 뛰어난 신규 단지가 실질적인 정책 수요의 직격 수혜지가 될 가능성이 높아지고 있다.이러한 가운데, 실수요자들과 투자자들의 주목을 받고 있는 곳이 바로 부산진구 가야동에 들어서는 ‘가야역 롯데캐슬 스카이엘’이다.롯데건설이 선보이는 이 단지는 지하 4층~지상 43층, 총 4개 동 규모로 아파트 전용 59~84㎡ 725세대와 오피스텔 전용 52~69㎡ 80실 등 총 805세대로 구성된 초고층 복합주거단지다. 입주는 2026년 1월 예정으로, 해수부 이전 시기와의 맞아떨어져 실수요 유입이 기대된다.무엇보다 부산도시철도 2호선 가야역 초역세권에 위치해 있다는 점이 큰 강점이다. 가야역에서 출발하면 국제금융센터가 있는 문현금융단지, 광안리, 해운대까지 편리하게 이동할 수 있으며, 해수부 이전 부지와도 지하철로 6정거장 거리로 접근성이 뛰어나다. 단지 인근에는 BRT 정류장도 있어 교통 여건이 매우 우수하다.또한 서면까지는 두 정거장 거리로, 전포카페거리, 롯데백화점 부산본점, 메디컬스트리트 등 풍부한 생활 인프라를 도보 생활권에서 이용할 수 있다. 이마트 트레이더스, 롯데마트, 부산시민공원 등도 가까이 위치해 실거주 만족도가 높을 것으로 예상된다.한편, 단지는 계약 조건도 실수요자 친화적으로 설계됐다. 1차 계약금 1,000만 원 정액제와 중도금 전액 무이자 혜택을 제공하고, 발코니 확장, 전 실 시스템에어컨, 현관 중문, 붙박이장 2개소 외에도 다양한 품목을 무상 제공해 초기 비용 부담을 낮췄다.‘가야역 롯데캐슬 스카이엘’은 정당계약을 8월 18일부터 20일까지 3일간 진행한다.견본주택은 부산 해운대구 우동 일원에 위치해 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com