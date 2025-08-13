홈 한경BUSINESS [속보] 李대통령, 교육장관에 최교진 세종교육감·여가부장관 원민경 변호사 발탁 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202508138874b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.08.13 15:46 수정2025.08.13 15:46 강홍민 기자 최교진 교육부장관 후보자 (한경DB)李대통령, 교육장관에 최교진 세종교육감·여가부장관 원민경 변호사 발탁강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 인도, 델리 떠돌이 개 수천 마리 제거 명령 해수부 12월 이전... 1월 입주 '가야역 롯데캐슬 스카이엘' 수혜 단지로 눈길 “세제부터 토마토까지” 버거킹, 점주 갑질에 과징금 3억 에스와이피(SYP), 기술 스타트업 10개사와 ‘초격차 데모데이’ 개최 아로마티카, 일본 핵심 유통 채널 동시 입점으로 K-뷰티 대표 브랜드로 도약