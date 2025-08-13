힘펠, 광고모델로 이지혜·김준호 발탁... 8월부터 광고 송출

환기가전 전문기업 힘펠(대표이사 김정환)이 방송인 이지혜, 펜싱 금메달리스트 김준호를 전속 광고모델로 발탁하고, 8월부터 광고 영상 송출을 시작했다고 13일 밝혔다.이번 광고는 힘펠이 브랜드 슬로건으로 내세운 ‘숨쉬는 집’을 주제로, 일상 속 환기 경험을 공유하며 환기가전에 대한 인식을 보다 쉽고 친근하게 전달하기 위해 기획됐다.이지혜는 긍정적이고 유쾌한 에너지로 다양한 예능 프로그램 및 유튜브 채널로 활발히 소통하고 있으며, 김준호는 KBS2 예능 프로그램 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 등 방송 활동을 통해 주목을 받고 있다. 힘펠은 두 모델의 밝고 건강한 이미지, 가족 중심의 라이프스타일을 전하는 모습이 브랜드 이미지와 잘 맞아 광고모델로 발탁했다고 설명했다.앞서 이지혜는 신제품 ‘휴젠뜨 노바’의 롯데홈쇼핑 라이브 런칭 기획전에 출연해, 욕실 환기에 대한 고민을 공유하고 휴젠뜨 사용 후기를 유쾌한 입담으로 전하며 시청자의 관심을 끌었다. 이번 광고 콘텐츠는 전국 대리점, 대형마트, 홈쇼핑, 모바일 라이브 커머스 등 다양한 유통 채널의 마케팅 콘텐츠로 활용될 예정이다.힘펠 관계자는 “나와 가족이 머무는 공간, 쾌적한 환경에 대한 관심이 늘어나면서 많은 사람들이 점차 공기 질 관리의 중요성을 체감하고 있다”며 “이러한 변화에 발맞춰 광고 모델과 함께 힘펠이 추구하는 ‘숨쉬는 집’ 메시지를 전달하는 다양한 커뮤니케이션 활동을 이어나갈 계획”이라고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com