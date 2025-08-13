나우앤보트, '광복 80주년' 국민이 직접 뽑은 ‘대한민국의 영웅’ 설문 결과 발표

김대중 전 대통령, 정주영 현대그룹 창업주, 봉준호 감독 등이 해방 이후 세계가 주목하는 나라로 성장하는 과정에서 정치, 경제, 문화·예술 등의 분야에서 기여한 인물로 선정했다.엘림넷 나우앤보트는 광복 80주년을 맞아 실시한 '광복 80주년, 대한민국의 영웅'대국민 투표 결과를 13일 이 같이 발표했다.투표는 지난 8월 1일부터 10일까지 열흘간 나우앤보트 대국민 투표 광장에서 진행됐으며, 전국 만 18세 이상 성인 총 1,711명이 나우앤보트 플랫폼과 굿모임 XR투표관을 통해 참여해, 정치, 경제, 종교, 문화·예술, 스포츠 등 5개 분야 발전에 가장 크게 기여한 인물 한 명씩을 자유 기재하는 방식으로 진행됐다.이번 투표에서 각 부문 1위로 선정된 인물들은 정치인 부문 김대중 전 대통령, 경제인 부문 정주영 현대그룹 창업주, 종교인 부문 김수환 추기경, 문화·예술인 부문 봉준호 감독, 그리고 스포츠인 부문에서 김연아 선수로 선정됐다.정치인 부문에서는 김대중 전 대통령이 431표(총 유효표 1,563표 중 27.6 %)로 1위를 차지했다.김 전 대통령은 40여 년간 민주화 운동을 이끌며 6.15 남북공동선언을 통한 평화 노력으로 대한민국 최초 노벨평화상 수상자로서 세대를 아우르는 존경을 받았다. 이어 박정희 전 대통령(320표), 노무현 전 대통령(311표), 독립운동가 김구(144표), 이승만 전 대통령(140표)이 5위 안에 올랐다.경제인 부문 1위는 542표(총 유효표 1,536표 중 35.3%)를 얻은 정주영 현대그룹 창업주였다. ‘불가능은 없다’는 도전 정신으로 현대건설, 현대자동차 등을 창업하여 세계적인 기업으로 키워내며 한강의 기적을 이끈 산업화의 주역이다. 2위는 삼성그룹을 글로벌 기업으로 성장시킨 이건희 전 회장(409표), 3위는 창업주 이병철(316표), 4위는 이재용 회장(62표), 5위는 유일한 유한양행 창업주(41표)가 차지했다.종교인 부문에서는 김수환 추기경이 575표(총 유효표 1,405표 중 40.9%)로 압도적 1위를 기록했다. 독재 정권 시절 사회적 약자를 사랑하고 민주화 운동을 지원한 김 추기경은 종교를 넘어선 국민 통합의 상징으로 평가받았다. 2위는 법정 스님(181표), 3위는 법륜 스님(89표), 4위는 성철 스님(65표), 5위는 한경직 목사(55표)였다.문화·예술인 부문에서는 봉준호 감독이 230표(총 유효표 1,525표 중 15.1%)로 1위를 차지했다. 영화 ‘기생충’으로 아카데미·칸 영화제를 석권하며 K-컬처의 세계적 위상을 높인 ‘글로벌 문화 전도사’다. 이어 미디어 아트의 거장 백남준(161표), K-팝을 세계에 알린 방탄소년단(132표), 맨부커상과 노벨 문학상 수상 작가 한강(110표), 세계적인 소프라노 조수미(88표)가 5위권에 들었다.스포츠인 부문 1위는 ‘피겨 여왕’ 김연아 선수로 334표(총 유효표 1,464표 중 22.8%)를 얻었다. 김연아 선수는 올림픽 금메달과 세계선수권 우승 등 빼어난 업적으로 세대를 아우르는 사랑을 받아왔다. 이어 2위 손흥민(254표), 3위 박지성(215표), 4위 차범근(147표), 5위 박찬호(116표) 순으로 나타났다.자세한 투표 결과는 나우앤보트 ‘대국민 투표 광장’과 굿모임 XR투표관에서 확인할 수 있다.강홍민 기자 khm@hankyung.com