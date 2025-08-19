네·카·토 시장 선점 시동

원화 기반 스테이블코인 시장이 달아오르고 있다. 네이버·카카오·토스 등 국내 빅테크가 일제히 시장 진입을 저울질하며 사업 준비에 나섰다. 카카오는 각 사 대표가 중심이 된 태스크포스(TF)를 꾸려 발행과 유통 전략을 점검하고, 토스는 계열사 협의체를 구성했으며, 네이버는 거래소와 협업해 기반 인프라를 마련 중이다.원화 스테이블코인이 도입되면 블록체인 기반의 국경 간 송금과 결제가 가능해져, 이를 먼저 시장에 안착시킨 기업이 가장 큰 수혜를 거둘 것이란 전망이 나온다.하지만 법·제도 정비는 아직 진행 중이다. 금융위원회 조직 개편이 미뤄졌고 국회에서는 여러 상임위원회에서 관련 법안이 잇따라 발의돼 논의가 분산되는 양상을 보이고 있다. 시장의 기대감과 달리 기업들의 실제 서비스 출시까지는 상당한 시간이 걸릴 것으로 관측된다.네이버·카카오·토스는 준비 방식과 속도에서는 차이를 보이지만 세 곳 모두 “법·제도 정비가 끝나야 본격 사업이 가능하다”는 점에서는 입장이 같다.가장 조직적인 움직임을 보이는 곳은 카카오그룹이다. 그룹 차원에서 스테이블코인 TF를 꾸리고 정신아(카카오)·윤호영(카카오뱅크)·신원근(카카오페이) 대표가 공동 TF장을 맡아 국내외 동향과 전략을 점검 중이다.카카오뱅크가 준비금을 수탁하는 은행 역할을, 카카오톡과 카카오페이 플랫폼이 각각 스테이블코인 유통과 결제망 역할을 맡는 방안이 거론된다.카카오뱅크는 가상자산 거래소(코인원) 실명확인계좌 발급과 중앙은행디지털화폐(CBDC) 모의실험 참여 경험이 있고 관련 상표권도 다수(12건) 출원했다. 카카오페이도 18건의 상표권을 출원했다.토스(비바리퍼블리카)는 금융 계열사 3곳이 참여하는 협의체를 구성해 사업성 검토에 착수했다. 김규하 최고사업책임자(CBO)가 주도하며 필요 시 참여 계열사 범위를 늘리겠다는 방침이다. 토스와 토스뱅크가 출원한 스테이블코인 관련 상표권은 50건이 넘는다.네이버는 아직 별도 조직을 꾸리진 않았지만 네이버페이를 중심으로 청사진을 그리고 있다. 박상진 네이버페이 대표는 지난 6월 “원화 스테이블코인 제도가 도입되면 선도적 역할을 하겠다”고 밝혔다. 업비트를 운영하는 두나무와 협업해 발행·유통 구조를 짜는 방안이 유력하다.이들 기업의 움직임을 이해하려면 스테이블코인의 기본 구조와 글로벌 현황을 살펴볼 필요가 있다.스테이블코인은 ‘가격이 고정된 디지털 화폐’다. 달러 또는 다른 실물자산에 일대일로 연동한다. 발행에는 준비금을 맡을 은행, 토큰 발행사, 이를 사고팔 수 있는 유통 채널, 그리고 실제 생활 결제에 연결할 결제망이 필요하다.글로벌 1위인 테더(USDT)는 제휴 은행에 준비금을 보관하고 해당 금액에 상응하는 규모의 토큰을 이더리움·트론 등 블록체인 네트워크에 발행한다.이후 가상자산 거래소나 모바일 결제 서비스 같은 플랫폼에서 현금과 스테이블코인을 교환·거래한다. 예컨대 USDT나 서클이 발행한 유에스디코인(USDC)은 코인베이스, 바이낸스, 업비트, 빗썸 등 전 세계 가상자산 거래소에서 사고팔 수 있다.물건이나 서비스를 스테이블코인으로 구매하고 싶다면 결제망을 갖춘 기업을 통해야 한다. 페이팔(PayPal) 사용자가 USDT로 결제하는 식이다. 페이팔의 스테이블코인인 ‘페이팔USD(PYUSD)’로도 결제할 수 있지만 이 토큰은 유통 채널이 제한적이다. PYUSD 발행은 블록체인 기업 팍소스가 맡고 있다.당초 8월 13일로 예정됐던 금융위 조직 개편안 발표가 연기되면서 스테이블코인 제도 논의에도 변수가 생겼다. 개편안에는 금융위의 금융정책 기능을 재정경제부(현 기획재정부)로, 감독 기능을 금융감독원 및 금융감독위원회로 이관하는 방안이 포함돼 있다. 확정 시 금융위 권한이 축소되거나 재편될 수 있어 발행 인가권과 규제 틀을 둘러싼 힘겨루기에 영향을 미칠 전망이다.실제 금융위와 한국은행 사이에서는 스테이블코인 제도 설계와 발행 인가권을 둘러싼 주도권 경쟁이 감지된다.금융위는 여러 차례 가상자산위원회를 열어 스테이블코인 법제화를 포함한 입법 논의에 속도를 내고 있다. 2단계 가상자산 입법안 마련 과정에서 주도권을 강화하는 모습이다.한은은 은행권 중심 발행 후 비금융권으로 확장하는 ‘단계적 허용’ 원칙을 강조한다. 대기업, 빅테크 등 비은행 기관에 은행업법과 전자금융업법 등을 다 우회해 수신 기능을 전면 허용하면 금산분리 원칙이 훼손될 수 있다는 이유다. 또 한은은 인가 단계에서부터 통화당국이 개입해야 한다고 주장한다.한은은 최근 스테이블코인 등 가상자산 관련 전담조직을 새로 만들었다. 이 조직은 가상자산 시장의 모니터링과 분석 및 관련 입법 지원 업무 등을 맡을 예정이다. 주요국 중앙은행이 중앙은행디지털화폐(CBDC) 연구와 정책 개발 전담조직은 운영하지만 가상자산 전담조직까지 둔 사례는 드물다는 점에서 이례적이다.국회에서는 각 상임위가 별도의 법안을 발의하며 논의를 주도하려는 움직임을 보이고 있어 제도 확정까지 상당한 힘겨루기가 이어질 전망이다.지난 7월 미 의회가 스테이블코인 법안(지니어스법)을 통과시키자 글로벌 금융·가상자산 시장이 술렁였고 국내 국회에서도 관련 입법 발의가 잇따랐다.7월 28일 안도걸 더불어민주당 의원(기획재정위원회)과 김은혜 국민의힘 의원(국토교통위원회)은 각각 스테이블코인 관련 법안을 국회에 제출했다. 두 법안 모두 발행 자격, 준비금 요건, 공시·감사 의무 등을 담고 있으며 발행사의 최소 자기자본을 50억원으로 설정했다. 이는 민병덕 민주당 의원(정무위원회)이 앞서 발의한 ‘디지털자산기본법(5억원)’보다 훨씬 강화된 수준이다.법안이 여러 상임위에서 동시에 발의되면 규제 틀이 분산돼 혼선이 생길 수 있다는 우려가 나온다. 발의 속도에 비해 논의는 뒷전으로 밀려 흐지부지될 가능성 역시 지적된다. 실제 가장 처음 발의된 디지털자산기본법은 현재까지 정무위 안건으로 상정된 적이 없다. 앞서 나왔던 토큰증권 제도화를 위한 자본시장법·전자증권법 개정안도 2년 가까이 국회에 계류 중이다.스테이블코인 관련 법안은 관련 상임위 심사를 거쳐 법제사법위원회와 본회의를 통과해야 한다. 절차상 짧아도 수개월, 길게는 수년이 소요될 수 있어 국회 안팎에선 빨라도 내년 초에야 최종 통과가 가능하다는 전망이 많다. 시장에서는 제도권 편입 기대감이 커지고 있지만 정작 기업들의 사업 착수는 그보다 훨씬 늦어질 가능성이 높다는 관측이 우세하다.김태림 기자 tae@hankyung.com