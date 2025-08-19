'뷰티 헤드라이너' 에이피알을 만든 5가지 장면

에이피알 영업이익률 25.8%

5만원에 불과하던 주가, 20만원도 돌파



빠른 해외 진출·포트폴리오 다양화

MZ세대 맞춤형 마케팅 등이 수치로 증명

◆ 성공요인 1. 빠른 해외 진출

◆ 성공요인 2. 디바이스 소형화

◆ 성공요인 3. “헤일리가 쓴다고?” 기술과 마케팅의 컬래버

◆ 성공요인 4. K뷰티 루틴화, 토너패드 열풍

◆ 성공요인 5. 유니콘서 압도적 1등으로…성공적인 IPO

2025년 8월 6일 한국 화장품 산업의 ‘큰형’이 바뀌는 날이었다.설립된 지 10년도 안 된 기업이 수십 년간 K뷰티 대장주 자리를 지켜온 아모레퍼시픽을 밀어냈다. 주인공은 ‘에이피알’. 시가총액은 약 7조9000억원으로 아모레퍼시픽을 7000억원 이상 차이로 따돌렸다. 젊은 기업이 상장 1년 5개월 만에 업계 1등에 올라서자 ‘이변’ 또는 ‘반전’이라는 의견이 나왔다.그러나 에이피알의 여정을 돌이켜 보면 정상 등극은 우연이 아니다. 고정관념을 깨는 브랜드 전략, 발 빠른 해외 진출, MZ세대를 겨냥한 제품 기획 등의 모험은 회사의 성장엔진이 됐다. 디바이스 기술력을 앞세운 에이피알은 화장품 경쟁사가 아닌 ‘애플’에 비유된다.에이피알이 올해 2분기 매출 3277억원과 영업이익 846억원을 기록했다. 영업이익률은 25.8%에 달한다. 20%대의 영업이익률을 기록한 화장품 회사는 에이피알이 유일하다. 2분기 아모레퍼시픽과 LG생활건강의 영업이익률은 각각 7.3%, 3.4%에 그친다.지난해 상장 당시 5만원대에 불과했던 주가는 올해 5월 10만원을 넘어섰다. 한 달 만에 다시 15만원을 돌파했다. 8월 11일 23만9000원을 기록하며 시가총액 9조원에 근접하기도 했다.애널리스트들은 에이피알의 성장 가능성을 높게 보고 있다. 목표주가를 28만~30만원으로 설정했다. 가장 큰 이유로는 해외 시장을 언급했다. 미국과 일본에서 ‘폭발적인 성장’이 지속될 것이라는 분석이다. 실제 2분기 지역별로 전년 대비 매출 성장률은 미국 285.8%, 일본 366.1% 등이다.‘빠른 판단’이 주효했다. 에이피알은 일찌감치 해외 시장으로 눈을 돌렸다. 에이피알은 설립 3년 만인 2017년 미국, 일본과 중국 등에 공식 진출했다. 현재까지 10여 개국에 현지 법인을 설립, 자체 글로벌 유통망을 구축했다. 김병훈 에이피알 대표는 설립 초반부터 ‘글로벌 회사’가 돼야 한다는 경영 철학이 확고했다.당시 아모레퍼시픽과 LG생활건강 등이 중국에서 인기를 얻고 있음에도 김병훈 대표는 미국을 중심으로 해외 사업을 전개했다. 세계 최대 전자상거래 기업 아마존에 입점해 메디큐브 등 주요 뷰티 브랜드 제품을 판매하기 시작했다.빠른 진출 덕분에 ‘K콘텐츠 흥행’의 수혜도 많이 받았다. 뒤늦게 미국에 공을 들이고 있는 국내 대형 화장품 회사들이 이렇다 할 성과를 내지 못하고 있는 반면, 에이피알은 올해 온라인 판매가 안정적인 단계에 접어들었다고 판단해 오프라인으로 시장 범위를 넓히고 있다. 지난 5월에는 미국 대형 뷰티 전문 편집숍 ‘울타뷰티’ 진출에도 성공했다. 올타뷰티는 미국 전역에 1400개 이상의 오프라인 매장을 운영하고 있으며 한 해 매출은 113억 달러(약 16조원)에 달한다.에이피알의 매출 절반 이상은 해외에서 발생하고 있다. 지난해 해외 매출 비중은 55%였으며 올해 1분기 71%로 늘어났다. 2분기에는 78%로 전분기 대비 7%포인트 증가하며 글로벌 시장에서 대표적인 K뷰티 브랜드라는 이미지를 구축했다.또 다른 성공요인은 포트폴리오 다변화다. 에이피알의 시작은 화장품이었으나 김병훈 대표는 여기서 만족하지 않았다. 새로운 먹거리를 찾아야 한다는 생각이 간절했다. 2016년 건강기능식품 브랜드 글램디, 2017년 패션 브랜드 널디, 2017년 남성 향수 브랜드 포맨트, 2017년 국내 최초 즉석 포토부스 포토그레이 등을 론칭한 것도 ‘화장품’만으로는 한계가 있다는 판단에서다.그 시점에 코로나가 발생했다. 외출이 어려워지자 ‘편리미엄’(시간을 아낄 수 있는 프리미엄 상품이나 서비스를 선호하는 현상)이 트렌드로 떠올랐다. 그중 하나가 ‘홈 뷰티’였다. 피부과나 피부관리숍을 가지 않고 집에서 편하게 이용하려는 니즈가 커졌다. 유튜브에는 ‘뷰티 디바이스 추천’, ‘내돈내산 후기’ 등이 쏟아졌다.당시 나온 제품들의 공통점이 있었다. 크기가 크다는 점이었다. 가장 큰 인기를 얻은 LG프라엘의 ‘더마 LED 마스크’는 얼굴을 다 가리는 대형 디바이스였다. 이 기기를 사용할 때는 아무것도 하지 못한다는 점도 단점이었다. 또 대부분은 갈바닉(전류를 이용해 피부에 영양분을 공급하는 방식) 제품이었고 고주파 기기는 많지 않았다. 소형 디바이스는 클렌징을 돕는 제품이 전부였다. 집 밖에서 쓰기에는 불편함이 많았다.가격도 비쌌다. 구매를 고민하는 가장 큰 이유도 ‘큰돈을 들여 뷰티 디바이스를 샀는데 잘 쓰지 않을까봐’였다. LG프라엘의 더마 LED 마스크, 리프팅을 돕는 아띠베뷰티의 홈쎄라 2세대 제품 등은 모두 100만원을 넘었으며 저렴하다고 홍보하는 제품들도 50만원 이상이었다.에이피알은 이런 소비자들의 불안감에서 기회를 발견했다. ‘좋은 기계’는 비싸야 하고 무겁다는 고정관념을 깨기로 했다. 휴대가 가능할 만큼 작고 가격 접근성도 좋아야 한다는 원칙을 세웠다. 그렇게 2021년 3월 ‘더마 EMS 샷’을 선보였다. 근육을 움직이는 중주파를 활용해 피부 탄력에 도움을 주는 기기였다. 한손에 들 수 있을 만큼 작은 크기, 가격은 27만5000원.시장은 빠르게 반응했다. 홈에스테틱에 대한 관심은 ‘내돈내산 후기’로 이어졌다. 몇 개월이 지나자 유튜브에서는 호평이 쏟아졌다. 다수의 인플루언서와 유튜버들은 “많은 디바이스 가운데 딱 하나만 사야 한다면 메디큐브 에이지알의 더마 EMS샷을 사겠다”는 평가를 남겼다.수요를 확인한 에이피알은 라인업 확대와 품질 개선을 다음 과제로 결정했다. 앞으로 뷰티 디바이스 시장 경쟁은 더 치열해질 것이며 고객을 락인(Lock-in, 충성도를 높인다는 뜻)하기 위해서는 고객들의 불만을 들어줘야 한다는 판단이었다. 2021년 12월 전자기기·부품 제조사 이엠텍, 의료기기 전문 제조사 이지템 등 디바이스 전문 제조사와 제휴를 맺었다.‘뷰티기기 2.0 시대’를 열겠다는 김 대표의 야심은 현실이 됐다. 저주파(EMS), 고주파(RF), 초음파(HIFU) 등 미용의료기기 전문 기술을 가정용으로 구현했다. 에이지알은 2022년에만 3가지의 뷰티 디바이스를 새로 선보였고, 2023년에도 새로운 제품을 공개했다. 올해 7월까지 내놓은 제품만 11개에 달하며 각 제품의 기능도 다르다. 에이지알 제품의 가격대는 여전히 20만~30만원 수준이다.김 대표는 여기서 안주하지 않았다. 외부 업체와의 협력으로는 개발 속도를 일정 단계 이상 끌어올리지 못하고 제품 설계 등도 제약이 생길 수밖에 없다. 또 기술 유출 가능성도 배제할 수 없다.2023년 1월 뷰티 디바이스 전담 R&D 팀을 신설했다. 뷰티 디바이스의 핵심 기술을 연구하는 조직으로 30여 명의 디바이스·의료기기 관련 유경험자가 속해 있다. 고유 기술을 선제적으로 확보하기 위한 특허 출원도 진행하고 있다. 2024년 하반기 기준 국내외 기술 출원 67건, 특허 등록 64건을 완료했다.2025년 6월 기준 에이지알 뷰티 디바이스의 글로벌 누적 판매량은 400만 대를 돌파했다. 이는 2023년 12월 300만 대를 기록한 이후 약 5개월 만에 100만 대가 추가 판매된 수치로, 시간으로 환산하면 약 13초에 1대씩 판매됐다.투트랙 마케팅 전략도 주효했다. 에이피알은 단순 사회관계망서비스(SNS) 마케팅이나 인플루언서 마케팅에만 집중하지 않았다. 뷰티테크 회사로서 신뢰도를 쌓는 게 중요하다고 판단, 세계 최대 IT 박람회 CES로 향했다.2024년 창사 이래 처음으로 CES에 참가했다. 뷰티 디바이스를 중심으로 부스를 구성하고 현지 방문객들에게 디자인과 기술력을 적극적으로 알렸다. CES 첫 참가에서 긍정적인 소비자 반응을 확인한 에이피알은 다음해에도 CES를 찾았다. ‘뷰티 디바이스 산업의 리더’라는 이미지를 구축하기 위한 전략이기도 했다.동시에 젊은층의 관심도 유지하고 있다. 인플루언서 활용이 대표적이다. 글로벌 Z세대 영향력이 높은 할리우드 유명 인플루언서 카일리 제너와의 협업이 대표적이다. 1997년생 카일리 제너는 킴 카다시안의 이부 동생으로 패션과 뷰티 등 다양한 분야에서 사업을 펼치고 있다. 카일리 제너는 지난 4월 자신의 틱톡 계정에 에이지알을 사용하는 영상을 게재했다. 이 영상은 조회수 1억뷰를 돌파했으며 8000여 개의 댓글이 달렸다.이외에도 에이피알은 켄달 제너, 클로이 카다시안 등 다수의 셀럽들과 협업을 통해 브랜드 인지도를 한층 확장하는 캠페인을 전개했으며 앞으로도 젊은층이 선호하는 글로벌 인플루언서와 적극적으로 콘텐츠를 만들어갈 계획이다.행운도 따랐다. 가수 저스틴 비버의 아내이자 ‘헤일리 스무디’와 뷰티 브랜드 ‘로드’로 유명한 헤일리 비버가 시작이었다. 2023년 7월 헤일리 비버는 ‘촬영일 스킨케어 루틴’ 영상을 올렸다. 각질 제거, 마스크팩, 세럼 등을 이용하는 모습이 지나고 메디큐브 에이지알의 뷰티 디바이스를 사용하는 장면이 등장한다. 에이피알 측은 “헤일리 비버는 마케팅 협업 사례가 아니라 직접 구해서 사용한 것”이라고 설명했다.이 영상은 조회수 1800만 회를 돌파하고 100만 좋아요를 받을 만큼 인기를 얻었다. 당시 대부분의 댓글에서는 “당신이 사용하는 기계에 대한 사이트 링크를 알려달라”는 반응이 다수였다.화장품의 인기도 에이피알의 성공요인이다. 글로벌 시장에서는 에이피알을 ‘토너패드 명가’로 부를 정도다. 에이피알은 아마존 입점을 앞둔 2017년 3월 화장품 브랜드 메디큐브를 통해 ‘제로모공패드’라는 이름의 토너패드를 선보였다. 토너패드는 노폐물을 닦아내는 토너를 면패드에 적셔놓은 제품으로 각질 관리를 돕는다. 일반 토너 제품보다 사용이 간편하고 휴대성이 좋아 현재는 K-스킨케어로 자리 잡았다.2017년 초 여러 기업에서 토너패드 제품을 내놓기 시작했고 에이피알도 시장을 선점하기 위해 신제품을 선보인 것.에이피알이 차별화한 포인트는 라인업 확대다. 뷰티 디바이스 전략과 유사하다. 다른 뷰티 브랜드들이 인기가 높은 특정 제품에 집중하는 것과는 대조되는 행보다. 에이피알은 제로모공패드 이후 △슈퍼시카 토너패드(2021년) △딥 비타C 패드(2022년) △레드 석시닉 애씨드 패드(2023년) △엑소좀 시카 요철 진정 패드(2024년) 등 성분과 제형을 다양화한 신제품들을 차례로 출시했고 최근에는 ‘PDRN 겔 패드’를 신규로 출시했다.그 결과 에이피알은 지난 4월 국내외 누적 판매량 1000만 개를 돌파했다.주목할 점은 해외 인기다. 누적 판매량 가운데 530만 개는 해외에서 판매됐다. 제로모공패드의 경우 2024년 4월 미국 아마존 내 토너&화장수(Toners & Astringents) 부문에서 일간 판매 1위를 기록했고 최근까지도 상위권 판매량을 유지하고 있다. 패션 잡지 코스모폴리탄은 “피부관리의 성지인 한국에서 탄생한 토너패드는 일상 제품이 됐다”며 “메디큐브 제품은 얼굴을 매끈하게 만들어준다. ‘마법’ 같다”고 표현했다.최근 들어 화장품의 인기는 더 높아지고 있다. 에이피알의 매출 가운데 절반은 화장품·뷰티 부문에서 발생하고 나머지 절반은 뷰티 디바이스의 몫이다.그런데 올해 상반기 메디큐브의 판매량이 급격히 늘어나면서 매출이 전년 동기 대비 2배 이상 늘어났다. 실제 2분기 화장품 매출은 전년 대비 271% 성장한 2271억원을 기록했다. 최종경 흥국증권 애널리스트는 “에이피알이 화장품을 해외에 ‘엄청나게’ 판매하고 있다”고 표현했다. 박현진 신한투자증권 애널리스트는 “디바이스 매출은 기대 수준에 부합할 정도지만 화장품 매출은 추정치 대비 400억원 이상을 상회한다”고 설명했다.마지막으로 기업공개(IPO)를 통해 신사업 투자와 R&D 비용을 확보한 것도 성공요인이다. 에이피알은 설립 9년 만인 지난해 2월 IPO에 성공했다. 설립 10년 이내의 스타트업이 유가증권시장(코스피)에 직상장한 최초의 사례다.에이피알은 2023년 6월 CJ온스타일로부터 투자를 받으면서 유니콘(기업가치가 1조원 이상인 비상장 스타트업)으로 등극했다. 2023년 3월 기업가치 7000억원의 프리IPO를 성공시킨 지 3개월 만이었다.에이피알은 2022년부터 상장을 준비했다. 투자 타이밍을 놓치지 않기 위한 결정이었다. 2022년 11월 대표 주관사로 신한투자증권을 선정했으며 2023년 10월 예비심사청구서를 제출했다. 같은 해 12월 예비심사에 통과했고 2024년 2월 27일 유가증권시장(KOSPI)에 신규 상장하며 2024년 첫 코스피 상장 기업이 됐다.김 대표는 조달한 자금을 글로벌 시장 입지 강화에 투자할 계획이다. 그는 “에이피알은 원천기술을 선제적으로 개발하고 생산 능력을 확보하는 한편, 신규 해외 시장을 개척하고 선점해 글로벌 뷰티테크 넘버원 기업으로 도약하겠다”고 선언했다.한때 에이피알에 대한 시선은 부정적이었다. 방송인 유재석, 배우 김희선 등을 브랜드 모델로 기용하는 스타 마케팅을 해온 탓에 ‘연예인으로 돈 버는 회사’라는 비판이 나왔기 때문이다. 2023년 프리IPO에 성공했을 당시 일각에서는 “화장품 파는 곳 기업가치가 무슨 7000억원에 달하냐”는 비판도 나왔다. 상장 이후 주가가 오르지 않을 수 있다는 시선도 있었다.우려와 달리 에이피알의 기업가치는 8월 13일 장마감 기준 7조9322억원이다. 코스피 기업 가운데 69위다. 아모레퍼시픽(74위)을 5단계 앞질렀다. 2분기 뷰티사업 부문에서 적자를 낸 LG생활건강(100위)은 경쟁자도 아니다. K뷰티 새로운 역사를 쓰고 있다는 평가가 나온다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com