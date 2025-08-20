‘살 빼는 약’ 싸지나…다가오는 ‘K-비만약 춘추전국시대’[비즈니스 포커스]

위고비 독점 시장에 마운자로 ‘매기’ 등장, 국산 비만약도 대기 중

글로벌 빅파마 일라이릴리가 비만치료제 마운자로를 국내시장에 20일 출고한다. 사진 로이터=연합

미국 접수한 마운자로, 한국 시장 겨냥

경쟁 생기며 가격↓

먹고 붙이고…토종 비만약 곧 출격

국내 비만치료제 시장이 지각변동을 예고하고 있다. ‘꿈의 비만약’ 위고비(성분명 세마글루타이드) 출시 이후 국내외 경쟁 제품이 속속 시장에 나올 예정이다. 이에 따라 약값이 대폭 낮아지고 전체 시장 규모도 커질 것으로 예상된다.글로벌 ‘빅파마’ 일라이릴리는 20일부터 GLP-1(글루카곤 유사 펩타이드-1) 계열 비만치료제 마운자로(성분명 터제파타이드)를 시장에 공급한다고 밝혔다. 일선 병의원에서는 다음날부터 처방이 가능하다. 일부 병원에서는 ‘신상’인 온오프라인을 통해 마운자로 홍보에 나서고 있다.마운자로는 선진시장에서 높은 체중감량 효과로 위고비를 빠르게 대체하고 있다. 해외에서 마운자로는 동일 성분의 2형당뇨 치료제 제품명으로 비만약은 ‘젭바운드’로 출시된 바 있지만 국내에서는 마운자로 한 가지 이름으로 출시된다.강력한 라이벌의 등장에 노보노디스크는 출고가를 대폭 인하했다. 여기에 당장 내년을 기점으로 토종 제약사들이 더욱 합리적인 가격에 경쟁 제품을 출시할 것으로 예상돼 시장 경쟁은 격화할 전망이다.덴마크 제약사 노보노디스크의 위고비가 GLP-1 계열 비만 치료제의 새 지평을 열었다면 마운자로는 위고비 대비 높은 효능으로 주목받고 있다.GLP-1 계열 비만 치료제는 같은 성분의 2형 당뇨 보조제가 ‘체중감소’라는 부작용을 낳는 것에 착안해 세상에 나왔다. GLP-1은 식사 후 포만감을 느끼게 하고 혈당을 안정시키는 기능을 한다. 체내에서 분비되는 GLP-1은 1~2분 사이 분해되므로 인공적으로 GLP-1 유사체를 체내에 주입해 포만감을 오래 지속시키고 식사량을 줄이도록 하는 것이 요즘 잘나가는 비만 치료제의 작용 원리다.마운자로는 여기에 하나의 작용을 보탠 이중 호르몬 작용제다. GLP-1 유사체에 GIP(포도당 의존성 인슐린 분비 촉진 폴리펩티드) 성분까지 더했다. GIP는 위산 분비를 억제할 뿐 아니라 포도당 인슐린 분비를 촉진하고 지방 대사에 관여한다.마운자로는 72주 임상 결과 평균 22.5% 체중감량 효과를 냈다. 위고비는 임상에서 68주 투여 시 14.9% 체중감량 효과가 나타났다. 이중 작용으로 인해 체중감량 효과가 높게 나타난 것으로 알려졌다.이 같은 효과로 곧 마운자로가 위고비의 점유율을 빠르게 잠식할 것으로 예상된다. 제약바이오 리서치 업체 아이큐비아에 따르면 지난해 10월 국내에 상륙한 위고비는 국내 비만치료제 시장의 73.1%를 차지하며 독주하고 있다. 6개월간 위고비 누적 매출액은 1398억원을 기록했다. 미국에선 이미 마운자로(젭바운드)가 출시 1년 만에 시장점유율 57%를 차지하며 위고비를 제친 지 오래다.업계에 따르면 한국릴리는 마운자로 2.5mg 용량 제품 출고가를 27만8000원으로 책정했다. 유지용량인 5mg은 36만9000원으로 위고비 출고가 37만원보다 소폭 저렴하다. 고용량인 7.5mg과 10mg은 50만원을 넘을 것으로 예상되지만 우선 2.5mg과 5mg만 출고 예정이다.마운자로는 미국에서도 위고비보다 낮은 가격으로 최초 출고된데 이어 저가인 바이알 제품으로도 나오면서 시장점유율을 빠르게 높였다. 바이알 타입은 약품만 병에 담아 판매하면 사용자가 직접 주사기에 약물을 투입해 체내에 주입하는 방식으로 약물이 주사기에 담겨 공급되는 펜타입 피하주사제에 비해 생산이 쉽고 가격도 저렴하다. 일라이릴리는 한국에서도 경제적인 바이알과 다회용 퀵펜 타입의 국내 허가를 신청한 상태이다.퀵펜 타입은 펜타입 주사기 한 개에 4회분(4주)의 약물이 포함돼 주삿바늘을 교체하며 나눠 쓸 수 있으며 사용자가 투여량을 조절할 수 있다. 위고비는 국내에 다회용 퀵펜 형태로 공급되고 있으며 기존에는 용량별 가격 차등을 두지 않았다. 일부러 위고비를 고용량으로 처방받고 여러 번 나눠 맞는 ‘알뜰족’도 있었다.이 때문에 실제 체감 가격은 위고비가 마운자로보다 더 비싸지 않다는 의견도 나왔다. 곧 출시 예정인 마운자로는 모두 프리필드펜 타입으로 4회분을 각각의 일회용 펜타입 주사기로 맞게 된다.그럼에도 노보노디스크는 위고비의 국내 판매 가격을 대폭 낮출 계획이다. 경쟁 제품을 의식해 용량별 가격 차등을 두는 한편 저용량 제품 가격을 약 40% 인하할 것으로 알려졌다.양사의 가격 차등 정책은 사용자들이 병의원에서 저용량을 먼저 처방받는다는 점을 고려해 진입 장벽을 낮춘 전략으로 분석된다. 일각에선 건강보험 등재를 의식한 결정으로 보기도 한다. 통상 건강보험 약가는 용량별로 차등해 결정되기 때문이다. 건강보험심사평가원은 ‘성인 2형당뇨 치료제’로서 마운자로의 급여 심사를 진행하고 있다. 한국노보노디스크제약도 위고비와 동일 성분의 당뇨치료제 ‘오젬픽’ 급여를 재신청했다.한국릴리 관계자는 “치료제의 비급여 가격과 급여 등재 여부는 각각 독립적인 의사결정 과정을 통해 결정된다”면서 이 같은 추정에 대해 부인했다. 이 관계자는 “현재 비급여로 출시 예정인 마운자로의 공급 가격은 제품의 전반적인 가치, 임상적 효능 및 안전성 프로파일, 그리고 각 국가의 시장 및 규제 환경을 종합적으로 고려하여 책정됐다”고 설명했다.이들 제품이 당장 비만치료제로서는 급여 적용을 받기 어렵다. 그럼에도 ‘살 빼는 약’ 시장에 진입하는 제품이 많아지면서 가격이 점점 더 낮아질 것으로 기대된다. 세계 비만약 시장을 양분하고 있는 노보노디스크와 일라이릴리도 대표작 이후 새로운 모멘텀을 찾지 못하면서 최근 주가가 하락하고 있다. 신약 임상에서 기존 치료제를 뛰어넘을 획기적인 효능을 입증하지 못한 데다 세계 각국에서 GLP-1 제네릭(복제약)이 출시를 앞두고 있다.국내 토종 제약사들도 속속 비만치료제 출시 계획을 알리면서 일명 ‘비만약 수혜주’로 부상하고 있다.한미약품은 일찌감치 자사 비만약 파이프라인 ‘H·O·P’(Hanmi Obesity Pipeline)를 공개한 바 있다. 그중 가장 처음 임상을 시작한 에페글레나타이드는 현재 국내 임상 3상을 진행하고 있으며 이르면 내년 하반기 출시도 가능할 전망이다.GLP-1 계열인 이 약의 ‘셀링 포인트’는 국내에서 개발하고 임상까지 진행한 ‘한국인 맞춤형 비만치료제’라는 것과 평택 바이오플랜트에서 직접 생산해 글로벌 제약사 제품 대비 합리적인 가격에 공급이 가능하다는 점이다. HK이노엔도 이미 임상 3상이 진행 중인 에크노글루타이드를 도입해 한미를 맹추격하고 있다.이 밖에도 이중·삼중 작용제, 경구용 및 패치형 치료제 등 다양한 차세대 비만약이 임상의 문을 두드리고 있다. 경구용과 패치형 치료제는 주사제와 달리 냉장 보관이 필요없고 이송이 편해 더욱 저렴하게 시장에 나올 가능성이 크다.비만약 다음 세대로 평가 받는 경구용 치료제 분야에서는 일동제약 자회사 유노비아의 신약이 임상 1상에서 일라이릴리 등 글로벌 제약사 약물 대비 양호한 체중감량 효과(최대 11.9%)를 보이면서 주목받았다.패치형 치료제 개발에는 마이크로니들 기술이 관건이다. 패치에 부착된 마이크로니들이 미세혈관을 통해 체내에 약물을 전달하는 방식이다. 대원제약은 마이크로니들 전문 기업 라파스와 손잡고 자체 개발 생산한 GLP-1 계열 원료의약품(API)을 패치형으로 개발하고 있다. 동아ST도 의료용 마이크로니들 개발 스타트업 주빅과 패치형 비만 치료제를 공동 개발 중이다.기존에 자체 마이크로니들 플랫폼 ‘클로팜’을 보유한 대웅제약은 패치형 비만약 개발에 박차를 가하고 있다. 세마글루타이드 계열 약물을 패치에 적용해 주 1회 피부에 부착하면 된다. 대웅제약과 신약개발 자회사 대웅테라퓨틱스에 따르면 최근 진행한 파일럿 임상(Pilot PK) 결과 세마글루타이드 성분을 탑재한 자체 개발 마이크로니들 패치가 주사제 대비 생체이용률이 80% 이상에 달하는 결과를 확보했다.대웅제약은 지난 7월 당뇨약 ‘미그보스’의 제네릭(미그리톨)을 식품의약품안전처로부터 허가받는 데 성공했다. GLP-1 계열 당뇨약인 미그보스는 이미 비만 치료제로 오프라벨 처방되고 있다.대웅제약 관계자는 “패치형 비만치료제에 대해서는 구체적인 개발현황을 밝히기 어렵다”며 “미그리톨에 대해서도 출시 시기를 검토하는 중이나 아직 결정된 것은 없다”고 밝혔다.민보름 기자 brmin@hankyung.com