아기 화장품 ‘아토오겔’, 패밀리데이 오픈

무향, 무색소, 무인공향료 아기 화장품으로 전국 30여 곳 출산 병원 신생아실에서도 선택하는 아토오겔이 오는 19일부터 고객들의 성원에 보답하는 ‘패밀리데이’를 오픈한다. 이번 행사를 통해 역대급 할인과 풍성한 혜택을 제공할 예정이다.아토오겔 패밀리데이는 가족 모두를 위한 다채로운 혜택이 준비되었다. 첫 번째, 전국 출산 병원 신생아실에서 사용하는 아토오겔의 대표 보습 3종(수딩젤, 로션, 크림)을 1개 구매 시 2개를 추가로 증정하여 총 3개를 받아볼 수 있다.두 번째 엄마와 아기가 함께 안심하고 사용할 수 있는 ‘3초 세안’으로 간편하고 산뜻한 클렌징을 선사하는 클렌징워터와 영양 공급 및 보습 마사지 오일로 활용 가능한 아르간 오일 품목을 최대 80% 파격 할인된 가격에 선보인다. 이는 더운 날씨 속 잦은 샤워와 외부 활동으로 지치기 쉬운 피부에 순한 케어를 선사할 기회다.세 번째 혜택은 ‘가격 대비 마음의 만족’을 뜻하는 가심비를 종결시킬 초특가딜로, 1,000원 또는 5,000원에 인기 제품을 구매할 수 있는 ‘1000원, 5000원의 행복’ 코너가 마련된다. 여기에 구매 금액별 최대 10만원 상당의 특별 사은품을 증정하는 추가 혜택까지 더해져 고객 만족도를 높일 것으로 기대된다.아토오겔 관계자는 “이번 패밀리데이는 아토오겔을 사랑해주시는 모든 고객분들께 감사하는 마음을 담아 가족 모두가 만족할 수 있는 실속 있는 혜택들로 준비했다”며 “아기 피부를 위한 안심 케어부터 온 가족이 함께 누릴 수 있는 풍성한 기회를 놓치지 않길 바란다”고 전했다.이번 아토오겔 패밀리데이 행사는 준비된 물량이 소진되는 즉시 종료될 예정이다. 자세한 내용은 아토오겔 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있으며, 빠른 소식은 아토오겔 카카오채널 추가를 통해 확인 가능하다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com