대통령실이 이재명 대통령 참모진의 일하는 모습을 다큐멘터리 형식으로 공개하는 유튜브 콘텐츠 ‘잼프의 참모들’ 시리즈를 시작했다.14일 대통령실에 따르면 지난 13일 이재명 대통령 공식 유튜브 채널에는 ‘바쁘다 바빠 대통령실 큰형님’이라는 제목의 영상이 업로드됐다.첫 편의 주인공은 우상호 정무수석으로 대통령실 내 정무수석비서관실 내부 모습이 최초 공개됐다.‘잼프’는 지지자들이 이재명 대통령을 줄여 부르는 ‘잼’과 대통령을 의미하는 ‘프레지던트(President)’의 앞글자를 합친 단어다.영상 속 우 수석은 회의를 주재하며 “카메라가 돌고 있으니 국가 기밀은 얘기하지 말자”는 농담을 던지기도 했으며 인터뷰에서는 “너무 바쁘다”, “노동 강도가 세다”는 말을 반복하며 정무수석실의 업무 강도를 강조했다.우 수석의 하루 일정은 언론보도 체크, 정무수석실 회의, 비서실장 주재 일일 상황점검회의, 대통령 티타임, 후속대책 회의 등으로 구성된다.그는 “정부와 국회 사이에서 예산과 법률 통과를 조율하는 역할이 주된 업무”라고 설명했다.이 대통령과의 인연에 대해서는 정무수석직 제안을 받았을 당시 “나라가 위기인데 당신의 경륜을 써달라”는 이 대통령의 말을 전하며, “국민과 국가가 어렵다고 하면 내 역량을 투여하는 것이 당연하다고 생각했다”며 10초 고민 후 수락했다고 회상했다.우 수석은 “돌이켜보면 제 경륜과 관계들이 국가 위기 극복에 일부 도움이 됐다고 자부심을 느낀다”고 밝혔다.한편, 대통령실은 앞으로도 ‘3실장 7수석’을 포함한 주요 참모진들이 순차적으로 ‘잼프의 참모들’에 출연할 계획이라고 전했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com