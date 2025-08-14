솔라테크 경인지사에서 업무협약을 체결한 마루베니 주식회사 무라마츠 이사무 부장(왼쪽)과 주식회사 솔라테크 강일구 대표

에너지 인프라 전문 기업 주식회사 솔라테크(대표 강일구)와 글로벌 종합상사 마루베니 주식회사가 에너지 솔루션 컨설팅 분야 사업 협력을 위한 MOU를 체결했다고 14일 밝혔다.주식회사 솔라테크와 마루베니 주식회사는 양사의 사업 역량을 증진시키기 위해 △그린필드 개발 지원 △각종 정책 및 정보 공유 △에너지 컨설팅&기술자문 부문에서 협업 체계를 구축했다.양사는 이번 업무 협약을 통해 에너지 솔루션 컨설팅 협의체를 구성하여 구축된 글로벌 인프라를 활용, 에너지 소비구조 혁신 및 RE100·탄소중립·전력전환 사업을 진행할 예정이다. 양사의 기술 협업을 통해 시너지를 발휘해 사업 영역과 성과를 더욱 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있다.주식회사 솔라테크는 에너지 인프라 전문 기업으로 신재생에너지 공급 및 분산형 전원 기반 리스형 IPP사업 주력으로 사업을 영위하고 있다. 이를 바탕으로 BLT 사업, 태양광 EPC 사업에 집중하고 있으며, 특히 에너지 운용 리스 시장을 선도하며 업계의 주목을 받고 있다.마루베니 주식회사는 세계적인 네트워크를 바탕으로 에너지, 화학, 금속 등 다양한 산업에서 사업을 전개하고 있는 글로벌 종합상사다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com