① 발전

전기 먹는 하마 해결사, 작고 똑똑한 원자로가 온다

AI 시대 데이터센터 전력 수요. 그래픽=박명규 기자

미국 뉴스케일파워의 소형모듈원전(SMR) 플랜트 가상 조감도. 사진=두산에너빌리티

SMR 시장 전망. 그래픽=박명규 기자

② 송전

낡은 송전 인프라가 AI 산업 성장 최대 걸림돌

미국 유타주 시더시티에 있는 LS일렉트릭 자회사 MCM엔지니어링Ⅱ 공장에서 엔지니어가 배전반을 조립하고 있다. 사진=한국경제신문

K-전력기기 3사 2분기 누적 수주잔고. 그래픽=박명규 기자

효성중공업이 2023년 스코틀랜드에 공급한 초고압변압기. 사진=효성중공업

효성중공업 미국 테네시주 멤피스 초고압 변압기 공장. 사진=효성중공업

③ 배전

전력 배달의 최전선 ‘배전망’…스마트그리드가 혁신 이끈다

HD현대일렉트릭 앨라배마주 공장. 사진=HD현대일렉트릭

LS전선 초고압 직류(HVDC) 케이블. 사진=LS전선

미국 캘리포니아주 프레스노카운티 LG에너지솔루션 RWE 에너지저장시스템(ESS) 단지. 사진=한국배터리산업협회

④ 저장

전력의 ‘냉장고’가 뜬다…ESS·연료전지가 게임체인저

아마존웹서비스(AWS) 데이터센터. 사진=EPA·연합뉴스

블룸에너지의 고체산화물 연료전지 '에너지 서버'. 사진=블룸에너지

⑤ 소비

빅테크의 전력 절감 비밀병기, 냉각기술·AI 스마트 관리

글로벌 빅테크 에너지 투자 현황. 그래픽=박명규 기자

마이크로소프트(MS)는 해저 데이터센터 구축을 위한 ‘나틱 프로젝트’를 진행해 기술 검증을 마쳤다. 사진=마이크로소프트

19세기 미국 서부 개척 시대 가장 많은 돈을 번 이는 금을 캐던 광부가 아니라 그들에게 청바지와 곡괭이를 팔았던 상인이었다. AI 산업도 마찬가지다. 눈부신 기술보다 그 기반을 떠받치는 인프라에 주목해야 한다는 ‘픽 앤드 쇼블(pick and shovel)’ 전략이 다시 주목받고 있다.국제에너지기구(IEA)는 전 세계 데이터센터의 전력 소비가 2022년 460테라와트시(TWh)에서 2026년 1050TWh로 두 배 이상 늘어날 것으로 전망했다. AI 확산 속도가 빨라질수록 전력 수요는 더욱 가파르게 늘어날 수밖에 없다. 미국 전력연구소(EPRI)는 일반 검색보다 챗GPT 같은 대형 AI 모델이 최대 20배 가까운 전력을 소모한다며 향후 AI 검색 통합 시 단일 검색당 8.9Wh에 달할 수 있다고 경고했다.AI는 이제 연구소를 넘어 생활 전반으로 침투하고 있다. 스마트폰, 차량, 가전제품까지 AI가 탑재되는 시대다. AI가 일상이 될수록 전력은 기술의 한계를 좌우하고 산업의 생존을 가르는 핵심 변수로 떠오른다. 2023년 한국의 연간 전력 소비량은 546TWh였는데 AI 데이터센터는 2026년 한국 전체 전력 소비의 두 배에 달하는 전력을 사용할 것으로 전망된다.급증하는 전력 수요에 대응해 아마존, 마이크로소프트(MS), 구글 등 빅테크는 재생에너지뿐 아니라 소형모듈원자로(SMR) 등 차세대 에너지원에도 눈을 돌리고 있다. AI가 바꾸는 미래는 전력 시장의 지도를 다시 그리고 있다. 폭발하는 전력 수요와 AI 기술의 확산, 기후 대응 압박은 전력 인프라의 패러다임을 뒤흔들고 있다.과거 단순한 ‘전기 생산·공급’ 산업에서 벗어나 전력 산업의 밸류체인 전반이 디지털화·지능화·친환경화로 빠르게 진화하고 있다.‘발전’은 전력 밸류체인의 출발점이자 핵심 축이다. 최근 이 분야는 탄소중립과 디지털화의 흐름 속에 가장 빠르게 변화하고 있다. 핵심 키워드는 작고 똑똑한 원자로(SMR), 수소연료, 그리고 AI 기술이다.발전 방식은 다양하다. 화력발전은 석탄이나 가스를 태워 증기를 만들어 터빈을 돌린다. 원자력발전은 핵분열로 만든 열로 같은 일을 한다. 수력발전은 높은 데서 떨어지는 물의 힘으로 터빈을 돌리고, 복합발전은 가스와 증기를 함께 활용해 효율을 높인다. 태양광은 빛을 전기로, 풍력은 바람의 힘을 전기로 바꾼다.지금까지는 이 방식들을 적절히 조합해 전기를 만들었다. 그런데 지금 판이 달라지고 있다. 탄소중립과 AI 시대 전력 수요 폭증 때문이다. 전기를 지금보다 더 많이 생산하면서 탄소는 더 적게 배출해야 한다. AI 시대 막대한 전력 수요를 감당하려면 단순한 재생에너지 확충만으로는 부족하다. SMR 같은 신기술이 등장한 이유다.SMR은 기존 대형 원전의 10분의 1 크기로 공장 생산 후 현장 조립이 가능해 건설 기간과 비용을 크게 줄인다. 원자력기구(NEA)는 2050년까지 핵 수요 중 SMR이 약 375GWe를 담당할 것으로 전망했다. 전 세계가 사실상 SMR 경쟁에 돌입했다.시장 규모도 폭발적으로 성장하고 있다. 아이디테크엑스는 SMR 시장이 2033년까지 약 724억 달러, 2043년엔 2950억 달러에 달할 것으로 봤다.국내 기업들도 분주해졌다. 두산에너빌리티는 뉴스케일파워에 전략투자를 하고 핵심 부품 공급 계약을 맺었다. SK와 HD현대도 각각 테라파워와 협업하며 주도권을 확보 중이다. 뉴스케일파워는 최근 77MW 모듈 규모 SMR 설계 승인을 미국 NRC로부터 획득했다. 건설사들도 가세했다. 삼성물산, 현대건설 등은 SMR 기본설계 및 해외 건설 프로젝트를 추진하며 식을 줄 모르는 SMR 흐름을 타고 있다.글로벌 빅테크 기업들도 빼놓을 수 없다. AI 데이터센터에 필요한 전력을 확보하기 위해 SMR과 PPA 전력계약에 적극 나서며, 전력 공급 안정성을 미래 경쟁력의 핵심 무기로 삼고 있다. MS는 미국 원전 기업인 콘스텔레이션에너지와 계약을 맺고 미국 최악의 원전 사고가 발생했던 펜실베이니아주 스리마일섬 원전을 재가동하기로 했다.아마존웹서비스(AWS)는 2024년 탈렌에너지로부터 원전으로 가동하는 데이터센터를 6억5000만 달러에 인수했다. 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 “에너지 분야에서의 획기적인 돌파구 없이는 AI 시대를 실현할 방법이 없다”며 “환경친화적인 에너지원, 즉 핵융합, 저렴한 태양열발전 및 저장시설 등이 필요하다”고 강조했다.SMR은 전력 수요가 폭증하는 AI 시대에서 24시간 안정적인 출력과 탄소 없는 전력 공급을 가능하게 해준다. 이처럼 발전 단계의 혁신은 단순히 전기를 만드는 수준을 넘었다. AI 시대를 뒷받침하는 새로운 ‘기술 인프라’로 SMR이 전력 산업의 새 장을 열고 있다.전기는 단순히 생산하는 데서 끝나지 않는다. 발전소에서 만들어진 전기를 소비지까지 안전하고 효율적으로 전달하는 ‘송전’은 산업 성장의 핵심 동력이다. 송전은 전기를 수백에서 최대 765kV(킬로볼트)급 고압으로 멀리 이동시키는 과정이다.전압이 너무 낮으면 손실이 크고 반대로 소비자가 쓰는 220V 가정용 전기에는 위험하기 때문에 송전 후 변전소에서 전압을 낮춰 안전하게 공급한다. 송전망은 ‘전기의 고속도로’, 변전소는 ‘톨게이트’ 역할을 하는 셈이다.하지만 AI, 빅데이터센터, 신재생에너지 확산에 따라 전력 수요가 폭발적으로 늘고 있지만 이를 뒷받침할 송전망 인프라는 노후화했다. 국내에서는 송전선 확충이 수요 증가 속도를 따라가지 못하고 있다. 국내 송전망 연장은 5년간 1200km에 불과하며 주민 반대와 인허가 지연으로 주요 송전선 사업은 대부분 지연 중이다.미국도 상황은 다르지 않다. 미 에너지부는 송전선 70% 이상이 25년 이상 노후 설비라고 밝혔다. 대형 변압기의 평균 수명은 40년에 달하며 팬데믹 이후 공급망 병목 탓에 주요 변압기 납기는 최대 5년까지 늘어났다.노후 송전망은 정전과 안전 문제뿐 아니라 대형 산불 같은 재난으로도 이어지고 있다. 대표적 사례가 2017~2018년 캘리포니아 대형 산불이다. PG&E 전력회사의 낡은 송전선에서 불꽃이 튀면서 4000㎢가 넘는 산림이 불탔고 회사는 수십조 원 배상금 부담에 2019년 파산보호를 신청했다. AI와 데이터센터, 재생에너지 전력 확충에 앞서 ‘전기를 안전하게 보내는 길’ 문제부터 해결해야 한다는 경고다.AI 인프라는 대용량 전력과 장거리 고압 송전을 필수로 한다. 고압 직류송전(HVDC)은 직류 방식으로 전력 손실이 적고 재생에너지 전력 장거리 수송에 적합해 미국과 유럽이 앞다퉈 도입하는 기술이다.미국은 2030년대까지 송전망을 2~3배 이상 확충해 온실가스 90% 감축과 2050년 탄소중립 목표를 달성할 계획이다. 대표 프로젝트인 ‘SOO Green HVDC’는 미 중서부 풍력발전을 동부 대도시권으로 연결한다. 유럽도 2040년까지 전체 송전망 40% 이상 교체를 추진 중이며 영국은 2030년까지 해상 4500km, 육상 1000km 송전망을 추가 구축한다.국내에서도 ‘서해안 에너지 고속도로’ 사업이 이재명 대통령의 대선 공약으로 추진 중이다. 호남권 재생에너지 클러스터에서 생산된 전력을 수도권 등 전국 주요 수요지로 연결하는 HVDC 고압 송전망을 우선 건설하는 프로젝트다.2030년까지 송전선로를 현재 3만7000서킷킬로미터(c-km·송전선로 길이의 단위)에서 4만8000c-km로 30% 이상 확대한다는 목표다. 이는 재생에너지 발전 확대의 필수 인프라로 평가된다. 정부도 AI 데이터센터 증가로 인한 전력 수요 급증에 대응해 송전망 확충에 박차를 가하고 있다.세계 전력망 확장과 교체 수요 증가에 따라 국내 전력기기 업계는 초호황기다. HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS일렉트릭 등 ‘K-전력기기 빅3’는 미국과 유럽의 송전망 투자에 힘입어 연이어 수주 기록을 경신하고 있다.HD현대일렉트릭은 2분기 수주잔고가 9조원에 달하며 전년 대비 25% 가까이 성장했고 LS일렉트릭은 3조9000억원의 수주고를 올렸다. 효성중공업은 중공업 부문 수주잔고가 10조7000억원으로 63.1% 늘었다. LS일렉트릭은 해저 HVDC 케이블과 변환소 구축에서 두각을 나타낸다. 대한전선도 미국 320kV HVDC 프로젝트에 참여하며 현지 시장을 확대 중이다.하지만 변수는 있다. 최근 미국이 구리에 50% 고율 관세를 부과하며 업계는 긴장하고 있다. 구리는 송전망 핵심 자재로 관세가 부과되면 원가 상승이 불가피하다. 국내 3사는 일정 범위 내 원가 변동을 계약에 반영할 수 있는 ‘에스컬레이션 조항’을 활용하지만 관세 확대 시 수익성 방어에 어려움이 예상된다. 이에 대응해 이들 3사는 미국 내 생산기지 설립과 생산능력 확대에 속도를 내고 있다.전기는 발전소에서 생산된 뒤 송전망을 통해 고압으로 먼 거리를 이동한다. 하지만 이를 가정, 건물, 공장 등 최종 소비처에서 안전하게 사용하려면 전압을 낮춰 골목골목 나눠주는 ‘배전’ 과정이 꼭 필요하다. 송전이 전력의 고속도로라면 배전은 복잡한 동네 골목길과 같다. 배전망은 발전소에서 생산된 전기를 최종 소비처로 안전하고 효율적으로 전달하는 ‘전력의 마지막 1마일’ 역할을 한다.배전망은 변압기, 배전선, 차단기 등 물리적 설비와 함께 ICT 기반 스마트그리드 기술로 구성된다. 스마트그리드는 실시간 전력 흐름을 감지하고 고장을 자동 감지·복구해 공급 안정성과 에너지 효율을 동시에 높인다. 전기차, AI 연산, 데이터센터, 재생에너지 등 전력 수요가 폭증하는 현시점에서 배전망의 중요성은 더욱 커지고 있다.특히 AI 인프라 확산은 전력 소비를 집중시키며 ‘마지막 1마일’ 배전망의 신속한 대응이 산업 성패를 좌우한다고 해도 과언이 아니다. 고장 발생 시 수분 내 자동 차단과 복구가 가능한 스마트 배전망은 더 이상 선택이 아닌 필수가 되고 있다.배전 산업은 규모 면에서도 크다. 송전보다 더 많은 장비와 관리 포인트가 필요해 차단기·변압기·스위치 등 전력기기 수요가 지속 증가하고 있다. 여기에 스마트그리드, 분산 전원, 에너지저장장치(ESS)까지 더해지며 복잡성과 기술 의존도도 높아지고 있다.국내 배전 산업의 주요 기업으로는 LS일렉트릭, 효성중공업, 한전KDN 등이 꼽힌다. LS일렉트릭은 배전반, 자동화 제어시스템, 변전소 자동화 분야에서 기술력을 보유하며 미국과 유럽 시장에서 수주를 확대 중이다.효성중공업은 대형 변압기와 배전반 등 하드웨어 중심의 경쟁력에 더해 스마트그리드 IT 투자로 사업 포트폴리오를 확장하고 있다. 한전KDN은 한국전력 자회사로 전국 전력망의 IT 기반 스마트 미터링과 배전망 디지털전환을 주도하고 있다.글로벌 시장에선 슈나이더일렉트릭(미국), 지멘스(독일), 도시바(일본) 등이 선두를 달리고 있다. 이들은 분산형 전원과 ESS를 통합 관리하는 솔루션을 통해 전력의 흐름을 최적화하고 재생에너지의 간헐성을 극복하는 기술을 강화하고 있다.시장 규모 역시 급성장 중이다. 글로벌 배전 시장은 2021년 685조원에서 2030년 1143조원으로 성장할 전망이다. 이는 전기차 보급, AI 데이터센터 확대, 재생에너지 확충 등 거대한 수요 변화를 반영한 수치다. 특히 스마트 배전망 구축은 탄소중립 달성과 산업경쟁력 제고를 위한 국가 차원의 전략 과제로 부상하고 있다.업계 관계자는 “스마트 배전망은 단순 전력 관리 시스템이 아니라 국가 전력 인프라의 ‘신경망’이자 디지털전환의 핵심 축”이라며 “기술력과 투자 규모가 기업의 시장 주도권을 좌우할 것”이라고 말했다.전력산업 밸류체인의 네 번째 단계인 ‘저장’은 발전소에서 생산된 전기를 필요할 때 꺼내 쓰기 위해 보관하는 단계로 ‘전력의 냉장고’에 비유된다. 송전이 전기를 빠르게 전달하는 고속도로라면 저장은 그 흐름을 조절하고 안정시키는 완충 장치다.AI 데이터센터, 전기차 급속 충전소처럼 순간 전력 수요가 폭증하는 시설, 태양광·풍력처럼 출력이 불안정한 재생에너지 확산 속에서 저장 기술은 산업 안정성을 좌우하는 핵심 인프라로 부상하고 있다.대표 기술인 에너지저장장치(ESS)는 발전량이 남을 때 전기를 저장했다가 수요가 몰릴 때 방전하는 방식으로 전력 수급 균형을 맞춘다.특히 재생에너지의 간헐성과 전력망 과부하 문제를 동시에 해소할 수 있어 전력망 안정성과 효율성을 높이는 ‘게임체인저’로 주목받는다. AI 연산, 전기차 충전, 분산형 전원 등 전력 사용 패턴이 급변하는 상황에서 ESS는 전력 생산과 소비 사이를 이어주는 필수 장치다.시장조사업체 로모션에 따르면 2023년 약 340GWh였던 글로벌 ESS 설치 용량은 2030년 760GWh 이상으로 두 배 이상 확대될 전망이다. 연평균 성장률이 20%를 웃도는 폭발적 성장세다.미국과 유럽은 전력망 안정성과 에너지 전환을 위해 자국 ESS 산업을 육성하며 중국산 배터리에 고율 관세를 부과하는 등 보호무역 기조를 강화하고 있다. 중국이 글로벌 ESS 시장의 90% 이상을 점유하고 있는 가운데 한국 배터리 기업들은 북미·유럽 현지에서 경쟁 우위를 확보하며 존재감을 키우고 있다.LG에너지솔루션은 북미 현지화 전략으로 미국 애리조나에 연 16GWh 규모의 LFP(리튬인산철) 배터리 전용 ESS 공장을 짓고 있다. 이는 미국 IRA(인플레이션 감축법) 세제 혜택을 적극 활용하려는 포석이다.유럽에서는 폴란드 공장을 통해 폴란드 국영 전력회사 PGE에 981MWh 규모 ESS를 2026~2027년 납품하는 계약을 맺었다. 이 프로젝트는 유럽 에너지 전환에 기여하며 LG에너지솔루션의 ESS 사업 확대 기반이 되고 있다.삼성SDI는 미국 최대 전력사 넥스트에라에너지와 약 4000억원 규모의 배터리 공급 계약을 맺고 북미 ESS 시장 공략에 속도를 내고 있다. 자사 ESS 전용 배터리 시스템 ‘삼성 배터리 박스(SBB)’는 빠른 설치와 안정적 운영을 강점으로 내세운다. 안전성과 효율을 앞세워 고부가가치 시장에서의 경쟁력을 강화하는 전략이다.배터리 기반 ESS 외에 연료전지도 주목받고 있다. 연료전지는 수소 등 연료를 전기로 변환해 저장과 발전 기능을 동시에 수행하며, 분산형 전력 인프라의 핵심 축으로 떠오르고 있다. 두산퓨얼셀은 영국 세레스파워와 협력해 고체산화물연료전지(SOFC)를 국내 생산 중이며 글로벌 시장 확대에 박차를 가하고 있다.SK이터닉스는 미국 블룸에너지의 고효율 연료전지 제품 공급권을 확보하고 설치·유지관리까지 통합 제공하는 사업 모델을 운영 중이다. 연료전지는 지역 단위에서 재생에너지와 연계한 전력 생산이 가능해 중앙집중형 ESS와 달리 분산형 에너지 생태계 구축에 적합하다. 이는 탄소중립 목표 달성, 전력망 유연성 확보, 전기 공급 안정성 강화라는 세 가지 과제를 동시에 해결할 수 있는 해법으로 평가받는다.전력 저장 기술은 이제 단순한 보완재가 아닌, 전력 인프라 경쟁력을 결정짓는 전략 산업이 됐다. ESS와 연료전지는 빠르게 변화하는 에너지 시장에서 재생에너지의 출력 변동 문제를 해결하고 AI·전기차 시대의 전력 수요 폭증에 대응하는 데 핵심적인 역할을 하고 있다.발전, 송전, 배전, 저장을 거쳐 최종적으로 전기가 ‘사용’되는 소비 단계는 AI 시대 전력 경쟁의 최전선이다. 전기를 어떻게 효율적이고 스마트하게 사용하는지가 생산성과 국가 산업경쟁력을 좌우한다. 마치 냉장고에서 꺼낸 재료를 최적의 온도로 조리하는 것처럼 AI 시대 전력 소비도 정교한 관리와 혁신적 기술이 필수다.전 세계 데이터센터 용량의 절반 이상(51%)은 미국에 몰려 있다. 미국은 하이퍼스케일 데이터센터 용량의 54%를 차지하며 나머지는 중국(16%)과 유럽(15%)이 주요 지역이다. 아마존, MS, 구글 등 미국 빅테크 3사는 전 세계 하이퍼스케일 데이터센터 용량의 60% 이상을 차지하고 있다.이들 기업은 데이터센터 입지를 전력망 안정성에 맞춰 전략적으로 선정하고 있다. MS는 펜실베이니아 원전과 837MW 규모의 20년 전력구매계약(PPA)을 체결했고 구글은 SMR 도입 계획을 발표했다. 아마존 역시 960MW 원전 기반 데이터센터 건립과 SMR 5GW 규모 전력 확보를 추진하며 안정적인 전력 공급을 미래 성장의 핵심 전략으로 삼고 있다.전력 안정성은 이들의 경쟁력을 좌우하는 비밀병기로 부상했다. 반면 중국의 알리바바, 텐센트 등은 정부 주도의 재생에너지 정책에 따라 내륙 지역 풍력·태양광 중심 친환경 데이터센터를 구축하며 ESS와 마이크로그리드 기반 자가 발전 체계를 강화하고 있다.AI 연산 중심 데이터센터, 전기차 급속충전 인프라, 반도체 공장은 전력 소모가 막대하다. 국제에너지기구(IEA)는 전 세계 데이터센터 전력 수요가 2030년까지 현재 대비 두 배 이상인 약 945TWh에 달할 것으로 전망한다. 구글의 경우 데이터센터 전력 사용량이 최근 4년간 두 배 넘게 급증했다.AI 연산에 필수적인 고성능 GPU의 열 관리는 기존 공기 냉각 방식으로는 한계가 명확해 액체 냉각기술이 필수 도입 기술로 자리 잡았다. 냉각 효율은 곧 전력 소비 절감의 핵심 요소로 떠오르고 있다.특히 구글, MS, 아마존 등 빅테크는 AI 연산 부하 증가에 대응하기 위해 첨단 냉각기술을 적극 도입하고 있다. AI 기반 에너지관리 시스템과 재생에너지 연계, 자체 냉각기술 개발로 데이터센터 운영 효율성을 크게 높이고 있다.구글은 AI 기반 실시간 냉각 제어 시스템을 도입해 냉각 전력 소비를 평균 30% 절감했고, MS는 무수 액체침지냉각으로 데이터센터 물 사용 효율(WUE)을 39% 개선하며, 해저 데이터센터 실험으로 서버 신뢰도를 8배 높였다.아마존은 원자력 기반 데이터센터를 운영하며 폐열을 활용한 냉각 시스템으로 에너지 효율을 극대화한다. 이러한 냉각기술 발전은 단순한 에너지 절감을 넘어 AI 연산의 폭증하는 전력 수요를 효율적으로 관리하고 탄소 배출 저감에도 결정적 역할을 한다.반도체 산업은 전력 소모가 매우 큰 '에너지 전쟁터'다. 삼성전자와 SK하이닉스 등은 AI 기반 에너지 소비 예측·제어 시스템을 도입해 공정별 전력 사용 최적화를 적극 추진 중이다. 이는 공장 운영의 효율성을 높이고 전력 비용 절감에도 실질적인 효과를 내고 있다.전력 소비 단계는 전력 공급의 마지막 접점인 만큼 전력 품질과 안정성 확보가 무엇보다 중요하다. 이와 함께 소비 패턴에 최적화된 스마트그리드, 에너지관리시스템(EMS), IoT 기반 실시간 모니터링 등 디지털전환도 빠르게 확산 중이다.글로벌 시장조사업체 포레스터는 전 세계 스마트 에너지 관리 시장이 2028년까지 연평균 15% 이상 성장할 것으로 전망했다. 이는 AI 시대에 스마트하고 효율적인 전력 소비가 국가 산업 경쟁력의 핵심 축으로 자리매김하고 있음을 보여준다.