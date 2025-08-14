이재명 대통령 국정 운영 지지율이 취임 후 최저치인 52.8%로 집계됐다.뉴스토마토 의뢰로 지난 11~12일 만 18세 18세 이상 전국 1037명을 대상으로 미디어토마토가 실시해 14일 공개한 조사결과를 보면 이 대통령 국정 운영에 대해 52.8%는 긍정 평가('매우 잘하고 있다' 41.2%, '대체로 잘하고 있다' 11.6%)했다.부정 평가는 41.8%('매우 잘못하고 있다' 33.1%, '대체로 잘못하고 있다' 8.7%)로 나타났다. 2주 전과 비교해 긍정평가는 58.3%에서 52.8%로 5.5%p 떨어졌고, 부정 평가는 37.5%에서 41.8%로 4.3%p 올랐다.뉴스토마토 여론조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.0%p다. ARS(RDD) 무선전화 방식으로 진행됐으며, 응답률은 4.3%다. 이번 조사는 2025년 7월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·지역별 가중값을 산출했고 림가중을 적용했다. 자세한 조사 개요와 결과는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.김정우 기자 enyou@hankyung.com