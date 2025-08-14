홈 한경BUSINESS [부고] 양길춘(JW중외제약 플랜트장)씨 모친상 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202508140999b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.08.14 14:04 수정2025.08.14 14:04 민보름 기자 ▲장간난(향년 87세)씨 별세, 양길춘(JW중외제약 플랜트장)씨 모친상 = 13일 오전 6시 52분, 청주탑요양병원장례식장 VIP1호실, 발인 15일 오전 8시, 청주 목련원 © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 권영국, 강선우는 'NO'·원민경은 'YES'···"큰 기대감 갖는다" '다이소'에 전쟁 선포한 '이마트'...초저가로 맞불 “뽀꾸 모르니?” 다이소에서 완판 패션템 된 ‘이것’ 서희건설 회장 “김건희에 브로치·귀걸이도 줬다”, 회사는 주식거래 정지 한화 K9 자주포, 베트남 첫 수출…3500억 규모