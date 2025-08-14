7월 카드 승인액 6.3%↑..."민생쿠폰으로 내수활성화"

정부가 민생회복 소비쿠폰 등 추가경정예산 집행에 따른 효과에 소비가 증가세로 전환했다며 종전보다 낙관적인 경기 진단을 내놨다.기획재정부는 14일 발간한 '최근 경제동향'(그린북)에서 "최근 우리 경제는 건설투자 회복 지연, 취약부문 중심 고용 애로, 미국 관세 부과에 따른 수출 둔화 우려가 지속되고 있다"고 밝혔다. 그러면서도 "정책 효과 등으로 소비가 증가세로 전환되는 등 향후 경기 회복에 긍정적 신호도 나타나는 모습"이라고 밝혔다.12·3 비상계엄 이후 그린북은 올해 1월부터 '하방 압력 증가' 등 표현으로 경기를 진단해왔다. 이후 6월에는 '증가'를 뺐고, 지난달부터는 '소비 심리 개선 등 긍정적 신호'라는 문구를 담았다. 이달에는 소비 심리 개선이 소비 증가로 이어졌다고 판단하는 등 보다 긍정적인 표현을 사용했다.실제로 정부가 발표하는 속보성 지표에 따르면, 지난달 카드 국내 승인액은 전년 동월보다 6.3% 증가했다. 올해 2월(6.8%) 이후 가장 높은 증가율이다.소비 심리도 회복세를 이어갔다. 7월 소비자심리지수(CCSI)는 110.8로 6월보다 2.1p 올라 4개월 연속 상승했다. 지난 6월 소매 판매도 내구재(-1.6%)에서 줄었으나, 준내구재(4.1%), 비내구재(0.3%)에서 늘어 전월보다 0.5% 증가했다.정부는 "7월 소매 판매는 소비자심리지수 개선, 카드 국내 승인액 증가 등이 긍정적 요인으로, 승용차 내수 판매량 증가세 둔화는 부정적 요인으로 작용할 전망"이라고 밝혔다.다만 건설 경기 불황과 미국 관세정책에 따른 수출 둔화 우려는 계속되는 상황이다. 정부는 "추경을 신속히 집행하고 민생회복 소비쿠폰이 소비·지역경제 등 내수 활성화의 계기가 될 수 있도록 범정부 역량을 집중하겠다"며 "미국 관세부과에 따른 기업 피해지원 등 통상 리스크 대응에 총력을 다하겠다"고 했다.고송희 인턴기자 kosh1125@hankyung.com