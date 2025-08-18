아크메드라비, 25FW 시즌 모델로 최예나 발탁

스트리트 캐주얼 브랜드 아크메드라비(acme de la vie, 이하 ADLV)는 2025년 가을·겨울(25FW) 시즌을 맞아 본격적인 브랜드 리포지셔닝에 돌입한다. 이번 전략의 핵심은 ▲여성 고객 타깃 확대 ▲사이즈 및 제품 전략 고도화 ▲국내 유통 채널 강화 ▲글로벌 유통망의 전략적 다변화 등으로, 이를 위한 첫 행보로 가수 최예나를 새로운 시즌 모델로 발탁했다.최예나는 아이즈원(IZ*ONE) 활동 당시부터 특유의 발랄한 성격과 긍정적인 이미지로 대중에게 깊은 인상을 남겼다. 솔로 활동 이후에도 다양한 장르의 음악을 통해 자신만의 색깔을 구축해 왔다.특히 유쾌하고 통통 튀는 이미지, 장난기 넘치는 매력으로 ‘하이틴 퀸’, ‘러블리 파워’ 등의 수식어를 얻은 최예나는, 광고 및 브랜드 마케팅 분야에서도 높은 호감도를 기록 중이다. 디지털 플랫폼에서도 팬덤의 반응이 활발해, 디지털 시대의 이상적인 모델로 평가받고 있다.ADLV 관계자는 “최예나의 생기 넘치는 에너지와 브랜드의 스트리트 캐주얼 감성이 만나, MZ세대를 겨냥한 트렌디한 시너지를 기대하고 있다”며, “브랜드의 핵심 고객층인 10대~20대와 최예나의 팬층이 완벽히 겹친다는 점에서 높은 마케팅 효과가 기대된다”고 밝혔다.이번 협업을 통해 ADLV는 ‘하이틴 무드’와 ‘컬러풀 그래픽’을 접목한 다양한 아이템을 선보일 예정이다. 티셔츠, 후디, 버킷햇 등 캐주얼 아이템은 물론, ‘최예나만의 세계관’을 반영한 스토리텔링 기반의 콘텐츠 기획도 진행 중이다.협업 아이템은 팬들에게는 소장가치 있는 굿즈로, 일반 소비자에게는 ‘톡톡 튀는’ 데일리 아이템으로 어필할 수 있으며, 향후 다양한 마케팅 활동으로 확대될 예정이다.ADLV 측은 “이번 협업을 통해 기존 스트릿 캐주얼 이미지에 ‘재미’, ‘유쾌함’, ‘러블리한 감성’을 더해 여성 고객층의 자연스러운 유입을 기대하고 있으며, 향후 남성 라인과 키즈 라인까지 확장된 제품 전개를 통해 전 세대 공략에도 박차를 가할 예정”이라고 전했다.한편, ADLV의 25FW 신상품은 14일부터 공식 온라인 스토어와 전국 오프라인 매장을 통해 순차적으로 공개될 예정이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com