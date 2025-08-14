광주·호남·제주권역 소상공인 성장 견인할 ‘기업가형 특화 컨설턴트’ 모집

㈜아이디어파트너스는 2025년도 소상공인 역량강화사업의 원활한 추진과 지역 소상공인의 지속성장 지원을 위해 ‘광주·호남·제주권역 ‘기업가형 특화 컨설턴트’를 모집한다고 밝혔다.이번 사업은 성장 가능성이 있는 소상공인을 ‘기업가형’으로 육성하기 위해, 디지털 전환형·브랜드 고도화형·사업 확장형 등 성장유형별 맞춤형 컨설팅을 제공하는 것을 목표로 한다. 올해 하반기 기업들을 위한 컨설팅이 지원될 예정이며, 협약후 30일이내 컨설팅 비용의 90%를 국비로 지원한다. 10%는 자부담 조건이거나 기업에 따라 자부담이 없을 수도 있다.모집 분야는 ▲경영혁신 ▲디지털 전환 ▲브랜드 리뉴얼 ▲마케팅 개선 ▲신사업 기획 ▲판로 확대 등 6개이며, 분야별 세부 자격요건을 충족하면 최대 2개 분야까지 지원 가능하다.지원자는 대기업·중견기업 신제품 기획 경력자, AI·디지털 솔루션 전문가, 업력 5년 이상 소상공인 대표, 빅데이터·AI 관련 자격증 보유자, 관련 학위 및 실무 경력자 등 자격요건 중 하나 이상을 갖춰야 한다.모집 기간은 8월 14일(목) 15시까지이며, 이메일로 신청 가능하다. 신청 시 ▲등록 신청서 ▲개인정보 동의서 ▲윤리강령서약서 ▲자기기술서 ▲직무수행계획서 등 필수 서류와 경력·자격·실적 증빙서류를 제출해야 한다.선정된 컨설턴트는 등록교육을 거쳐 공식 Pool에 등재되며, 올 하반기 권역별 소상공인 컨설팅 활동에 참여하게 된다.㈜아이디어파트너스 관계자는 “이번 모집을 통해 전문성과 실행력을 갖춘 컨설턴트를 발굴해, 지역 소상공인의 성장·도약을 실질적으로 돕겠다”며 “관심 있는 전문가들의 많은 지원을 바란다”고 전했다.자세한 사항은 ㈜아이디어파트너스 소상공인 역량강화 운영사무국으로 문의하면 된다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com