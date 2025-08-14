사진=한경DB

별, 체리, 하트. 이처럼 귀여운 모양의 패치들이 요즘 얼굴 위를 점령하고 있다. 단순한 장식이 아니다. 바로 여드름 패치다.‘뾰루지를 꾸민다’는 의미의 이른바 ‘뾰꾸’ 트렌드가 국내에서도 본격적인 유행 조짐을 보이고 있다.14일 화장품 업계에 따르면 애경산업의 비건 뷰티 브랜드 닷솔루션은 지난 6일 자사의 ‘에이솔루션 트러블 패치’ 가 다이소 입점 한 달 만에 초도 물량 10만 개 전량 완판됐다고 밝혔다.이 같은 트렌드는 미국 브랜드 ‘스타페이스’에서 시작됐다. 별 모양 트러블 패치를 내놓으며 “가릴 수 없다면 당당하게 드러내라”는 메시지를 던졌고 헤일리 비버와 저스틴 비버, 밀리 바비 브라운 등 유명 인사들이 이를 직접 붙이고 등장하면서 전 세계적으로 주목받기 시작했다.여드름 패치는 단순한 패션이 아니다. 하이드로콜로이드 소재로 만들어진 이들 패치는 진물을 흡수하고 습윤 환경을 조성해 상처 치유를 돕는 기능성 제품이다. 자외선과 외부 자극으로부터 트러블을 보호하는 역할도 한다.최근에는 미세한 바늘로 유효 성분을 침투시키는 ‘마이크로니들 패치’까지 등장하면서 기술도 진화하고 있다.닷솔루션 역시 초기 진정과 사후 케어용 패치를 각각 출시하며 기능성 강화를 꾀하고 있다.티앤엘은 2018년 미국 화장품 기업 히어로 코스메틱스를 통해 ‘마이티 패치’를 출시해 현재 미국 내 연 매출 700억 원에 달하는 히트 상품으로 성장시켰다. 2023년 3분기 기준 수출 비중은 73.5%로 초기의 세 배 가까이 뛰었다.한편 시장조사업체 이그젝티튜드컨설턴시는 여드름 패치의 주재료인 하이드로콜로이드 소재의 세계 시장 규모가 향후 10년간 연평균 6.1% 성장할 것으로 내다봤다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com