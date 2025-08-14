“초등학교, 문화시설 품었다“…아이 키우기 좋은 아파트 ‘더샵 신문그리니티 2차’

아이 키우기 좋은 환경을 갖춘 아파트가 높은 인기를 끌고 있다. 저출산 시대에도 주택 선택 시 교육·문화 인프라를 중시하는 30·40세대의 수요가 늘고 있어서다.한국부동산원 자료를 보면 올해 상반기(1월~6월) 전국 아파트 매매거래량 중 약 53.63%가 3040세대인 것으로 나타났다. 이는 집계가 시작된 2019년 1월 이후 반기별로 가장 높은 비중이다. 이들은 초등학교 근접성, 안전한 통학 환경, 공원과 여가시설 등을 고려해 주택을 선택하는 모습을 보였다.실제로 이러한 주거환경을 갖춘 단지의 인기는 분양시장에서 뚜렷하게 나타나고 있다. 올해 1월 전북 전주시 일원에 분양한 ‘더샵 라비온드’는 836가구(특별공급 제외) 모집에 2만1,816건이 접수돼 1순위 평균 26.1대 1의 경쟁률을 기록했다. 이 단지는 인근에 전주동초교를 비롯해 신일중, 전주고교가 도보 통학이 가능하며 한옥마을 등 문화-편의시설을 이용할 수 있다.또 7월 대구 수성구 일원에 분양한 ‘대구 범어 2차 아이파크’의 경우 1순위 평균 75.19대 1의 경쟁률을 기록한데 이어 단기간에 100% 완판됐다. 단지는 도보 거리에 동산초교가 위치해 있고 동도중, 경신중·고, 대구여고, 대구과학고 등 지역 명문 학군이 인접해 있다.도보권에 초등학교가 있는 아파트의 가격 상승도 눈에 띈다. 국토교통부 실거래가 자료를 보면 경남 창원시 성산구 일원 ‘옹지 더샵 레이크파크(‘17년 11월 입주)’ 전용면적 84㎡는 올해 7월 10억6,000만원에 거래돼 전년 동월 같은 면적이 8억9,000만원~9억5,000만원에 거래된 것보다 최대 약 1억7,000만원 올랐다. 단지는 바로 앞에 용호초, 용호고교, 창원중앙고교가 위치한 것을 비롯해 창원중앙도서관 등 교육환경이 우수하다.이러한 가운데, 김해의 신흥 주거타운으로 떠오르고 있는 신문1지구에 초등학교와 문화시설을 모두 갖춘 단지가 공급돼 눈길을 끈다. 김해시 신문1지구 도시개발구역 A17-1블록에 들어서는 ‘더샵 신문그리니티 2차’는 단지 좌측에 신문1지구초등학교가 2027년 9월 개교 예정이고, 장유중학교, 장유고등학교와 김해시립장유도서관이 가까워 우수한 교육환경을 갖췄다.인근에 김해 최대 규모의 김해관광유통단지가 위치해 있어 다양한 문화생활도 즐길 수 있다. 김해관광유통단지 내에는 롯데워터파크·가든파크, 테이스티그라운드, 롯데호텔앤리조트 등의 문화시설과 롯데마트, 하나로마트, CGV 등의 대형 편의시설이 조성돼 있다.롯데워터파크와 롯데호텔앤리조트에서는 물놀이와 여가 생활을 즐길 수 있으며, 롯데 가든파크의 경우 면적 8만6,000㎡의 공원 안에 아름다운 인공호수, 나무 7만5,000그루, 초화류 23만7,000여 포기로 꾸며져 있어 주말 나들이를 즐길 수도 있다.이 밖에 대청천이 주변에 있어 수변공원을 이용할 수 있으며, 용두산과 반룡산도 가까워 쾌적한 주거환경을 누릴 수 있다.분양 관계자는 “초등학교를 인근에 둔 단지들은 교육 환경뿐만 아니라 주거 환경이 우수해 그 안정성과 가치를 인정받으며 꾸준한 인기를 얻고 있다”라며 “그 중에서도 더샵 신문그리니티 2차는 초등학교를 인근에 둔 것은 물론 문화시설까지 두루 갖추고 있어 아이를 키우기에 좋은 환경을 찾는 학부모 수요자들에게 높은 관심을 얻고 있다”라고 말했다.더샵 신문그리니티 2차의 견본주택은 경남 김해시 대청동 일원에 위치해 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com