야놀자, 올 상반기 통합거래액 16.4조원 기록…'역대 최대'

해외 거래 비중 77%로 확대…매출 4,627억 원·조정 EBITDA 567억 원으로 역대 최대 상반기 매출 달성
야놀자클라우드 데이터/SaaS 사업 비중 증가, 글로벌 사업 중심 고성장 지속…전 영역서 실적 개선 기반 마련
야놀자는 2025년 상반기 야놀자의 통합거래액(Aggregate TTV)은 전년 동기 대비 67% 증가한 16조 4천억 원을 기록, 상반기 기준 역대 최고치를 경신했다.
국내외 불안정한 정세와 경기 둔화로 전반적인 여행 수요가 위축된 상황에서도 유럽, 미주 등 주요 여행 시장을 비롯해 중동, 중남미 등 신흥 시장까지 강화하며, 해외 거래 비중을 전년 동기 대비 약 14%P 늘려 77%까지 확대했다. 이를 기반으로 사업 구조를 글로벌 중심으로 빠르게 전환하며 글로벌 수요 기반의 안정적인 성장을 이어나갔다.
한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준 야놀자의 상반기 연결 매출은 전년 동기 대비 7.1% 증가한 4,627억 원을 기록, 안정적인 성장세를 이어가며 상반기 기준 역대 최고치를 달성했다. 또한, 조정 EBITDA는 567억 원, 마진율은 12.3%를 기록해 수익성과 효율성 모두 균형 잡힌 사업 성과를 보였다.
사업 부문별로는 엔터프라이즈 솔루션 부문(야놀자클라우드)이 상반기에도 고성장을 이어가며, 전년 동기 대비 25.2% 증가한 1,588억 원의 매출을 기록했다. 동 기간, 조정 EBITDA는 388억 원을 기록해 수익성과 효율성 양 측면에서 상반기 기준 역대 최고 실적을 달성했다. 조정 EBITDA는 전년 대비 31.5% 증가해, 야놀자클라우드의 사업 모델이 거래액 및 매출 성장뿐 아니라 비용 효율성 및 수익 구조의 질적 개선을 함께 이루고 있음을 입증했다.
컨슈머 플랫폼 부문(놀유니버스)은 상반기 매출 3,228억 원, 조정 EBITDA 357억 원을 기록했다. 소비 심리 부진과 경쟁 심화 속에서도 숙박·티켓·액티비티 등 주요 여행·여가 영역에서 고른 실적 증가세를 보였다. AI 기반 IT 인프라 및 파트너십 확대, 서비스 차별화 등 선제적 투자를 통해 사용자 기반을 확대해가고 있다.
야놀자 관계자는 “해외 통합거래액 비중이 77%까지 확대되고, 데이터/SaaS 사업 비중도 빠르게 증가하는 등 글로벌 사업 중심으로 성장 기반이 빠르게 자리 잡고 있다”며, “글로벌 솔루션 사업의 지속적인 성장을 기반으로 수익성을 강화하고, 숙박·레저·문화 전 영역에 걸친 사용자 경험 개선과 마케팅 효율화 전략을 통해 지속적인 실적 개선을 이뤄갈 것”이라고 밝혔다.
