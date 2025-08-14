야놀자, 올 상반기 통합거래액 16.4조원 기록…'역대 최대'

해외 거래 비중 77%로 확대…매출 4,627억 원·조정 EBITDA 567억 원으로 역대 최대 상반기 매출 달성

야놀자클라우드 데이터/SaaS 사업 비중 증가, 글로벌 사업 중심 고성장 지속…전 영역서 실적 개선 기반 마련

야놀자는 올해 상반기 통합거래액이 16조 4천억원을 기록했다고 14일 발표했다.야놀자는 2025년 상반기 야놀자의 통합거래액(Aggregate TTV)은 전년 동기 대비 67% 증가한 16조 4천억 원을 기록, 상반기 기준 역대 최고치를 경신했다.국내외 불안정한 정세와 경기 둔화로 전반적인 여행 수요가 위축된 상황에서도 유럽, 미주 등 주요 여행 시장을 비롯해 중동, 중남미 등 신흥 시장까지 강화하며, 해외 거래 비중을 전년 동기 대비 약 14%P 늘려 77%까지 확대했다. 이를 기반으로 사업 구조를 글로벌 중심으로 빠르게 전환하며 글로벌 수요 기반의 안정적인 성장을 이어나갔다.한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준 야놀자의 상반기 연결 매출은 전년 동기 대비 7.1% 증가한 4,627억 원을 기록, 안정적인 성장세를 이어가며 상반기 기준 역대 최고치를 달성했다. 또한, 조정 EBITDA는 567억 원, 마진율은 12.3%를 기록해 수익성과 효율성 모두 균형 잡힌 사업 성과를 보였다.사업 부문별로는 엔터프라이즈 솔루션 부문(야놀자클라우드)이 상반기에도 고성장을 이어가며, 전년 동기 대비 25.2% 증가한 1,588억 원의 매출을 기록했다. 동 기간, 조정 EBITDA는 388억 원을 기록해 수익성과 효율성 양 측면에서 상반기 기준 역대 최고 실적을 달성했다. 조정 EBITDA는 전년 대비 31.5% 증가해, 야놀자클라우드의 사업 모델이 거래액 및 매출 성장뿐 아니라 비용 효율성 및 수익 구조의 질적 개선을 함께 이루고 있음을 입증했다.컨슈머 플랫폼 부문(놀유니버스)은 상반기 매출 3,228억 원, 조정 EBITDA 357억 원을 기록했다. 소비 심리 부진과 경쟁 심화 속에서도 숙박·티켓·액티비티 등 주요 여행·여가 영역에서 고른 실적 증가세를 보였다. AI 기반 IT 인프라 및 파트너십 확대, 서비스 차별화 등 선제적 투자를 통해 사용자 기반을 확대해가고 있다.야놀자 관계자는 “해외 통합거래액 비중이 77%까지 확대되고, 데이터/SaaS 사업 비중도 빠르게 증가하는 등 글로벌 사업 중심으로 성장 기반이 빠르게 자리 잡고 있다”며, “글로벌 솔루션 사업의 지속적인 성장을 기반으로 수익성을 강화하고, 숙박·레저·문화 전 영역에 걸친 사용자 경험 개선과 마케팅 효율화 전략을 통해 지속적인 실적 개선을 이뤄갈 것”이라고 밝혔다.강홍민 기자 khm@hankyung.com