커브드, NMN·펩타이드 복합 성분 담은 고기능 탄력 마스크 출시

프리미엄 스킨에이징 솔루션 브랜드 커브드(Kurved)가 차세대 노화 대응 성분 NMN(β-니코틴아마이드 모노뉴클레오타이드)을 핵심으로 담은 고기능 신제품 ‘NMN 펩타이드 겔 인 마스크’를 출시했다.이번 신제품에는 NMN을 비롯해 하이브리드 펩타이드, 콜라겐 유도체를 안정화한 독자 복합 성분 NMN-CP COMPLEX™가 적용됐다.해당 성분은 168시간 항산화 활성(in-vitro) 지속 효과가 확인됐으며, 속탄력, 겉탄력, 안면 리프팅 각도 개선 등 3중 탄력 관련 임상 효과를 입증해 피부 탄력 구조 전반을 개선하는 복합 리프팅 효과를 제공한다.또한, 피부 굴곡에 빈틈없이 밀착되는 고밀착 하이드로겔 시트를 적용해 유효 성분의 흡수율을 높였으며, 사용 직후 피부 온도를 낮추는 즉각적인 진정 효과와 함께 피부 일차자극 테스트를 완료해 민감성 피부도 안심하고 사용할 수 있다.커브드는 이번 신제품 출시를 기념해, 오는 9월 1일까지 자사 공식몰에서 할인 프로모션을 진행한다. 해당 기간 동안 신제품인 ‘NMN 펩타이드 겔 인 마스크’를 포함한 전 제품을 특별가에 선보이며, 구매 고객 대상 사은품 증정 이벤트도 함께 운영될 예정이다.커브드 관계자는 "이번 제품은 피부 탄력 저하, 건조, 리프팅 등 복합적인 피부 노화 징후를 하나의 솔루션으로 케어할 수 있도록 설계됐다"며, "특히 168시간 항산화 효과를 입증한 만큼, 주 1회 사용만으로도 효과를 기대할 수 있는 제품으로 자신 있게 제안드린다"고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com