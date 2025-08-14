GS, 2분기 영업익 4846억…전년 대비 39.4% ↓

㈜GS가 올해 2분기 매출액 5조 9380억원, 영업이익 4846억원, 당기순이익 885억원을 기록했다고 14일 공시했다.이는 전 분기(1분기) 매출액 6조 2320억원 대비 4.7% 감소, 영업이익 8019억원 대비 39.6% 감소, 당기순이익 2915억원 대비 69.6% 감소한 것이다.또한, 전년 동기(2024년 2분기) 매출액 6조 1970억원 대비 4.2% 감소, 영업이익 8002억원 대비 39.4% 감소, 당기순이익 2754억원 대비 67.9% 감소한 것이다.이에 따라 ㈜GS는 올 상반기에 매출액 12조 1700억원, 영업이익 1조 2866억원, 당기순이익 3799억원을 기록했다.이는 전년 상반기 매출액 12조 4780억원 대비 2.5% 감소, 영업이익 1조 8190억원 대비 29.3% 감소, 당기순이익 7514억원 대비 49.4% 감소한 것이다.유가 및 석유화학 제품 스프레드 하락과 전력도매가격(SMP) 하락 영향으로 실적이 전년 동기 대비 하락했다고 회사 측은 설명했다.2분기 들어 정제마진이 회복된 점은 긍정적이었으나, 유가 하락에 따른 재고 관련 손실이 발생해 이를 상쇄했다.미국의 관세 정책 불확실성과 글로벌 교역 물량 감소, 공급 과잉 우려로 석유화학 제품 마진 약세가 이어지면서 전년 대비 수익성이 악화됐다.GS 관계자는 “7-8월 미국 관세 정책 불확실성이 어느 정도 해소되고 있어, 하반기에는 이에 따른 글로벌 수요 회복을 기대하고 있다”고 했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com