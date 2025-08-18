감독의 시간, CEO의 시간 [하영춘 칼럼]

LG 트윈스와 한화 이글스, 롯데 자이언츠는 최고 인기스포츠인 프로야구 3강(8월 14일 기준)이다. 선수도 선수거니와 감독들의 역량이 발군이다.스타일은 각각 다르다. LG 염경엽 감독은 데이터와 작전을 중시한다. ‘염갈량’이라는 별명을 가질 정도로 꾀돌이다. ‘야신’ 김성근 감독을 연상시킨다. 지장(智將) 스타일이다. 한화 김경문 감독은 ‘믿음의 야구’의 대명사다. 만년꼴찌 한화 돌풍을 몰고온 주역이다. ‘국민감독’ 김인식 감독과 같은 덕장(德將)형이다. 롯데 김태형 감독은 강력한 카리스마로 유명하다. ‘봄데’로 놀림받던 롯데 선수들을 투지로 똘똘 뭉치게 했다. ‘코끼리’ 김응용 감독을 떠올리게 하는 용장(勇將)이다.이들 6명의 감독들은 한국 프로야구 명장으로 꼽히거나 명장 반열에 오른 것으로 평가받는다. 가장 큰 이유는 압도적 성적이다. 김응용 감독과 김성근 감독, 김경문 감독은 통산 1000승을 넘겼다. 특정팀을 ‘한 시대의 왕조’로 군림시키기도 했다. 만일 성적이 형편없었다면 특유의 리더십은 놀림감이 됐을 뿐만 아니라 감독직도 단명에 그쳤을 게 분명하다.성적이 전부인 프로의 세계는 그만큼 냉혹하다. 성적이 좋으면 칭송하다가도 성적이 나쁘면 언제 그랬냐는 듯이 돌아서는 게 팬심이다. 이런 점에서 시험대에 오른 게 이범호 KIA 타이거즈 감독이다. 이 감독은 작년 감독이 되자마자 KIA 타이거즈를 정규시즌과 한국시리즈 통합우승으로 이끌었다. 선수를 믿고 맡기는 특유의 ‘형님 리더십’은 창의적 야구를 만들어냈다고 평가받았다.올해는 다르다. 중위권에서 맴돈다. 일부 팬들은 ‘위기인데도 감독이 팔짱만 끼고 있다’고 아우성이다. 이 감독이 선수 트레이드를 실시하고 1군 코칭스태프를 개편하는 등 적극 나서고 있지만 성에 차지 않는다. 이를 극복할 수 있는 건 결국 성적이다. 현재 선수들의 역량을 어떻게 극대화할지는 이 감독의 몫이다. 결과에 따라 ‘형님 리더십’도 재평가된다. 지금부터는 순전히 ‘감독의 시간’이다.기업이나 조직도 마찬가지다. 잘나갈 때는 최고경영자(CEO)나 리더는 가만 있어도 빛이 난다. ‘전략적 리더십’, ‘동행 리더십’, ‘서번트 리더십’ 등 온갖 칭송도 뒤따른다. 문제는 어려울 때다. 리더십의 실체도 이때 판가름난다. 파산 직전의 일본항공(JAL)을 살려낸 이나모리 가즈오가 ‘경영의 신’으로 불리는 것도 이런 이유에서다.국내에도 어려움에 처한 기업이 상당하다. 당장 노동자 사망사고가 발생해 코너에 몰린 포스코이앤씨, DL건설, SPC삼립이 그렇다. 지금 분위기라면 면허취소까지 걱정해야 할 상황이다. 다른 기업도 환경은 좋지 않다. 관세전쟁 와중에 법인세까지 올린단다. 개정된 상법만으로도 부담인데 집중투표제 도입 등을 의무화한 더 센 상법 개정안도 기다리고 있다. 하청업체 노조와 교섭해야 하고 해외진출 때도 노조와 협의해야 하는 노란봉투법 통과도 앞두고 있다. 노조나 투자자에겐 호재이지만 기업엔 부담이 아닐 수 없다.정부와 여당이 추진하고 있으니 기업들로선 제도 변화에 순응하는 것 외에 뾰죽한 방법이 없다. 이럴 때일수록 중요한 건 CEO의 리더십이다. 사표를 던지고 나갈 것인지, 아니면 기업 문을 닫을 것인지, 그것도 아니면 어떡하든 방법을 찾아내 위기를 기회로 만들 것인지 CEO의 역량에 달려 있다. 위기인 기업들에 지금은 CEO의 시간이다. KIA 타이거즈 이범호 감독처럼 말이다.하영춘 한경비즈니스 편집인