“천재 아기 원해” 배아 IQ 검사하는 실리콘밸리 부모들

실리콘밸리 부모들 사이에서 ‘천재’로 성장할 아이를 찾기 위해 수천만 원을 들여 배아 유전자 검사를 받는 사례가 확산하고 있다.13일(현지 시각) 월스트리트저널(WSJ)은 ‘실리콘밸리에서 똑똑한 아기에 대한 집착이 커지고 있다’는 제목의 기사에서 "부유한 임원 부부들은 성과가 뛰어난 아이를 갖기 위해 큰돈을 기꺼이 지불하고 있다”고 보도했다. 새로운 것에 대한 개방적인 이들은 자녀의 지능을 선택하기 위해 유전자 검사를 사용하지만, 도덕적 딜레마에 크게 신경 쓰지 않는다는 설명이다.신생기업 ‘뉴 클리어스 게노믹스'와 '헤라사이트'는 시험관 아기(IVF)를 통해 배아를 분석하고 IQ를 포함한 유전적 특성을 평가하는 서비스를 제공한다. 뉴 클리어스의 비용은 약 6,000달러(약 830만 원), 헤라사이트는 최대 5만 달러(약 7,000만 원)에 달한다.미국 국립보건원에 따르면, 다유전자성 배아 선별검사(PES)는 현재 상업적으로만 제공되며, 당뇨병·암·정신 질환 등 복잡한 질병과 특성, 키와 IQ 같은 신체·인지적 특성까지 평가한다.앞서 일론 머스크 테슬라 최고경영자도 실리콘밸리의 난임 스타트업 '오키드헬스'에서 배아 유전체 검사를 받은 것으로 알려졌다.오키드헬스는 배아에서 채취한 5개 세포만으로 전체 유전체를 분석하고 1,200여 개 질병의 발병 가능성을 예측할 수 있다고 주장한다. IQ 관련 서비스도 머스크 등 일부 부부에게 비공식적으로 제공한 것으로 전해진다. 검사 비용은 배아 하나당 2,500달러(약 350만 원), 시험관 시술은 1회 평균 2만 달러(약 2,800만 원) 수준이다.버클리 게놈 프로젝트 공동 창립자인 벤슨-틸슨은 “부모가 유전자 선택을 할 수 있게 하는 것이 목표”라며, 이를 나치 독일의 왜곡된 우생학과 구분되는 요소라고 설명했다.하지만 전문가들은 이러한 배아 IQ 검사의 정확성에 의문을 제기한다. 예루살렘 히브리대 샤이 카르미 부교수는 “IQ 예측이 실제 어린이의 지능에 미치는 영향은 3~4점 정도에 불과하다”며 “배아 검사가 아이를 천재로 만들어주지는 않는다”고 말했다.또한 높은 IQ를 선택함으로써 의도치 않은 위험이 발생할 수 있다는 지적도 있다. 하버드대 의대 통계유전학자 사샤 구세프는 “가장 IQ가 높다고 판단되는 배아를 선택하면, 동시에 무의식적으로 자폐 스펙트럼 장애 위험이 큰 배아를 선택할 가능성도 있다”고 경고했다.실리콘밸리에서는 ‘똑똑한 배우자’를 찾는 것에도 관심이 높다. 전문 중매업자 제니퍼 도널리는 최대 50만 달러(약 7억 원)의 수수료를 받고 아이비리그 출신을 선호하는 테크 업계 CEO들의 결혼을 주선한다고 밝혔다. 그는 “이들은 단순히 사랑만이 아니라 유전, 교육 성취, 유산까지 고려한다”고 말했다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com