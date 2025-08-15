스콧 베선트 미국 재무장관. 사진=연합뉴스

미국이 일본에 금리 인상을 촉구했다. 스콧 베선트 미국 재무장관은 13일(현지시간) 블룸버그 TV 인터뷰에서 "일본은 인플레이션 문제를 안고 있다"며 "금리를 인상해 인플레이션 문제를 통제해야 한다"고 말했다. 이 문제와 관련해 우에다 가즈오 일본은행 총재와도 대화를 나눴다고도 전했다.그러나 베선트 장관의 이런 시각은 우에다 총재의 입장과는 대조된다. 일본은행은 지난달 말 기준금리를 0.5% 정도로 4회 연속 동결했다. 우에다 총재는 직후 가진 기자회견에서 금리 정책이 뒤처져 있다고 생각하지 않는다고 밝혔다.미국은 이에 앞서서도 일본은행에 지속적으로 긴축 정책을 촉구해왔다. 미국 재무부는 지난 6월 의회 보고서에서도 "일본은행이 성장과 인플레이션 등 자국내 기초여건에 맞춰 정책을 추진함으로써 달러 대비 엔화 약세의 정상화, 양국 무역에 절실한 구조적 균형 재편을 뒷받침해야 한다"고 주장했다.미국 정부의 고위 당국자가 다른 나라의 통화정책에 대해 공개적으로 거론한 것은 이례적인 일로 시장이 곧바로 반응했다. 이날 일본의 10년 만기 국채 수익률은 0.04%포인트 오른 1.55%를 기록했고, 달러당 엔화 환율은 146.4엔까지 하락했다.베선트는 이날 연방준비제도(Fed·연준)에도 금리 인하를 압박했다. 러시아산 원유를 수입하는 인도에 대해서도 2차 관세를 높일 수 있다고 경고했다.김태림 기자 tae@hankyung.com