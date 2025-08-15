박정원 두산그룹 회장이 체코 두산스코다파워를 방문해 증기터빈 생산 현장을 살펴보는 모습. 사진=두산

한화에어로스페이스 방산부문 창원사업장을 방문한 한화그룹 김승연 회장과 김동관 부회장이 사업장 직원들과 기념 촬영하고 있다. 사진=한화

신동빈 롯데그룹 회장이 1월 9일 서울 신천동 롯데월드타워에서 열린 '인공지능(AI) 과제 쇼케이스'에서 롯데케미칼의 AI 기반 컬러 예측 시스템'에 대해 설명을 듣고 있다. 사진=롯데지주

올해 상반기 주요 그룹 총수 중 가장 많은 보수를 받은 사람은 박정원 두산그룹 회장이었다.15일 주요 기업이 공시한 반기보고서에 따르면 박 회장은 상반기 급여 17억5000만원, 단기 성과급 56억3000만원, 양도제한조건부주식(RSU) 89억3000만원을 받아 총 163억원의 보수를 수령했다.일반 급여와 단기성과급은 지난해 수준이지만 지난해까지 현금으로 주던 장기성과급을 올해 처음 주식으로 지급해 금액이 크게 늘었다고 두산그룹은 설명했다.두산그룹은 전 임원 대상으로 3년 전부터 RSU 제도를 도입했다.박 회장의 경우 3년 전 부여 시점 주가보다 올해 2월 지급 시점 주가가 4.3배 올라 주식평가액이 보수 총액의 절반 이상인 89억3000만원까지 늘었다.2위는 5사에서 124억2000만원을 받은 김승연 한화그룹 회장이었다. 김 회장의 상반기 보수는 ㈜한화로부터 받은 25억2000만원을 포함해 한화솔루션 25억2000만원, 한화에어로스페이스 25억2000만원, 한화비전 23억4000만원, 한화시스템 25억2000만원 등 총 124억2000만원으로 집계됐다.이는 지난해 상반기 54억원의 2배가 크게 넘는 수준이다.3위는 지난해 1위였던 신동빈 롯데그룹 회장이다. 신 회장은 올 상반기 98억8000만원의 보수를 받았지만, 지난해 상반기 117억8900만원에 비해 액수가 16.2% 줄었다.지난해 '유동성 위기설'을 겪은 뒤 핵심 사업과 유휴 자산을 정리하고 주력 사업과 신사업을 강화하는 방향으로 사업 구조를 개편하는 등 비상 경영에 돌입한 만큼 오너의 보수도 줄어든 것으로 보인다.4위는 조원태 한진그룹 회장(92억2400만원), 5위는 이재현 CJ그룹 회장(92억900만원)이다.조 회장은 대한항공에서 38억2300만원, 한진칼에서 43억2900만원, 진에어에서 10억7200만원을 각각 받았다.아시아나항공과의 기업결합 마무리에 따라 한진칼에서 지급되는 성과금이 직원을 포함해 증가했고, 올해부터 진에어에서 보수를 공시해 조 회장의 상반기 급여는 전년 대비 늘었다.이 회장은 상반기 92억900만원을 받아 지난해보다 보수가 50억원 넘게 늘었다. 지주사인 CJ에서 72억5000만원을, CJ제일제당에서 19억5900만원을 각각 받았다.다만 지난해에 급여만 받았던 것과 달리 올해는 CJ에서 상여 49억9300만원을 받으면서 보수 총액이 지난해(40억5600만원)보다 52억원 가까이 늘어 두 배 이상이 됐다.6위는 구자균 LS일렉트릭 회장은 지난해와 비슷한 58억원을 받은 것으로 집계됐다.구자은 LS 회장은 53억2000만원을 수령해 7위를 차지했다.최태원 SK그룹 회장은 SK하이닉스에서 30억원, SK㈜에서 17억5000만원을 포함해 총 47억5000만원을 받아 8위에 올랐다.9위는 정의선 현대차그룹 회장이다. 현대차로부터 22억5000만원, 기아로부터 13억5000만원, 현대모비스로부터 9억원 등 상반기 45억원의 보수를 받았다.45억원은 정 회장의 지난해 상반기 보수(37억1800만원)보다 7억8200만원 많은 액수다. 정 회장은 지난해까지 현대차그룹 계열사 가운데 현대모비스와 현대차 2개사에서 급여를 받았지만 올해부터는 기아에서도 보수를 수령한다.구광모 LG그룹 회장은 급여 23억8000만원, 상여 23억3400만원 등 47억1400만원을 받아 10위에 올랐다. 이는 지난해 상반기 58억3900만원에 비해 11억원2500만원(19.27%) 줄어든 수준이다.한편, 이재용 삼성전자 회장은 2017년부터 무보수 경영 활동을 이어가고 있다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com