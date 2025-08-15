LG에너지솔루션 오창공장에서 직원들이 LG에너지솔루션이 개발한 롱-셀(Long Cell) 배터리를 선보이고 있다. 사진=LG에너지솔루션

독일 하노버에서 열리는 ‘IAA 트랜스포테이션 2024’에서 삼성SDI가 선보인 리튬인산철(LFP)+ 배터리. 사진=삼성SDI

SK온 배터리. 사진=로이터·연합뉴스

전기차 '캐즘'(일시적 수요 정체) 여파로 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 국내 배터리 3사가 40∼50%대의 저조한 가동률을 기록했다.15일 각 사 반기보고서에 따르면 LG에너지솔루션의 올해 상반기 국내외 생산능력은 20조1783억원으로, 평균가동률은 51.3%다.지난 2022년 73.6%, 2023년 69.3%, 지난해 57.8%에 이어 가동률이 더 떨어진 것이다.삼성SDI의 소형 전지 가동률은 지난해 58%에서 올해 상반기 44%로 감소했다. 주력 제품인 중대형 전지의 경우 반기보고서에 공개되진 않지만 소형 전지와 마찬가지로 가동률이 하락했을 것으로 추정된다.SK온은 2023년 87.7%에서 지난해 43.6%로 가동률이 크게 떨어진 뒤 올해 상반기에는 52.2%로 상승하며 선방했다. 상반기 생산 실적은 8천558만 셀이며, 지난해 전체 실적은 1억2149만 셀이었다.상반기 기준 기업별 차입금 규모는 LG에너지솔루션 20조8566억원, 삼성SDI 11조4182억원, SK온 16조7888억원이다.LG에너지솔루션은 지난해 말(15조3906억원)보다 차입금이 5조4660억원 늘어나며 가장 큰 증가폭을 보였다.SK온은 지난해 말(15조5997억원)보다 1조1891억원 늘었고 삼성SDI는 차입금 규모를 160억원 줄였다.배터리 3사는 불황에도 미래 기술 개발을 위한 투자는 유지하거나 늘렸다.LG에너지솔루션의 연구·개발(R&D) 비용은 6204억원이었다. 전체 매출액 중 R&D가 차지하는 비중은 지난 2023년 3.1%, 지난해 4.2%에서 올 상반기 5.2%로 증가했다.삼성SDI 연구개발비는 7044억원으로, 전체 매출에서 11.1%를 차지했다. 지난해(7.8%)보다 늘었다.SK온은 상반기 1480억원의 연구개발비를 투자했다. 전년 동기(1485억원) 대비 소폭 줄었다. 전체 매출에서 차지하는 비중은 0.52%다.이들 3사 최고경영자(CEO)들 중 올 상반기 가장 많은 보수를 수령한 사람은 김동명 LG에너지솔루션 사장이다. 김 사장은 상반기 8억200만원의 급여를 받았다.최주선 삼성SDI 사장은 7억4400만원, 이석희 SK온 사장은 5억6000만원을 각각 수령했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com