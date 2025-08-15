이시바 시게루 일본 총리 사진=연합뉴스 제공

일본의 이시바 시게루 총리가 제2차 세계대전 패전 80년을 맞아 15일 도쿄 일본 무도관에서 열린 ‘전국 전몰자 추도식’에서 13년 만에 ‘반성’이라는 단어를 공식 언급했다.그러나 일본이 과거 일으킨 침략 전쟁과 식민 지배에 대한 직접적인 언급은 빠져 이웃 나라에 대한 진정한 반성으로 보기 어렵다는 비판이 나온다.이시바 총리는 추도사에서 “전쟁의 참화를 결단코 되풀이하지 않겠다”며 “그 전쟁의 반성과 교훈을 이제 다시 가슴 깊이 새겨야 한다”고 말했다.이어 “지난 80년간 우리나라(일본)는 일관되게 평화 국가로 걸어오며 세계 평화와 번영에 힘써왔다”고 주장했다.일본 총리가 전몰자 추도사에서 ‘반성’을 언급한 것은 2012년 이후 처음이다. 그러나 이번에도 일본이 과거 일으킨 침략 전쟁으로 피해를 입은 국가들을 직접 거론하지는 않았다.이시바 총리는 평소 일본이 문민 통제를 받지 않은 채 전쟁을 일으킨 역사에 대해 비판적인 입장을 보여왔지만 이번 추도사에서는 구체적인 가해 책임이나 식민지배에 대한 언급은 피했다.일본 총리들이 이웃 국가의 피해를 직접 언급하며 반성의 뜻을 표한 것은 1993년 호소카와 모리히로 전 총리가 처음이다.그는 전몰자 추도식에서 “아시아의 가까운 여러 나라를 비롯한 전 세계의 모든 전쟁 희생자와 그 유족에 대해 국경을 넘어 삼가 애도의 뜻을 표한다”고 밝혔다.1994년 무라야마 도미이치 전 총리도 “아시아를 비롯한 세계의 많은 사람에게 필설로 다 표현할 수 없는 비참한 희생을 초래했다”며 “깊은 반성과 함께 삼가 애도의 뜻을 표하고 싶다”고 말했다.하지만 2012년 12월 아베 신조 전 총리의 재집권 이후 이 같은 반성과 가해 인식은 추도사에서 사라졌다. 이후 스가 요시히데, 기시다 후미오 전 총리도 이를 계승해 왔다.이 때문에 일왕만이 지속적으로 ‘반성’을 언급해왔다. 나루히토 일왕은 이날 추도식에서도 “과거를 돌아보고, 깊은 반성 위에 서서 다시 전쟁의 참화를 되풀이하지 않기를 절실히 바라며”라고 말해 전년도와 같은 문구를 사용했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com