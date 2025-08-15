아파트 건설 작업장 사진=연합뉴스

한국의 건설업 사고 사망률이 경제협력개발기구(OECD) 경제 10대국 평균의 2배에 달하는 것으로 나타났다.전체 산업 기준으로도 한국은 두 번째로 높은 사고 사망률을 기록하며 산업 전반의 안전 수준 제고가 시급하다는 지적이 제기됐다.15일 한국건설산업연구원이 발간한 보고서에 따르면 2023년 한국 건설업 사고사망만인율(근로자 1만명당 사망자 비율)은 1.59로 OECD 경제 10대국 중 가장 높은 수준으로 집계됐다.그 뒤를 이어 ▲캐나다(1.08) ▲프랑스(0.97) ▲미국(0.96) ▲이탈리아(0.92) ▲스페인(0.72) ▲일본(0.68) ▲호주(0.34) ▲독일(0.29) ▲영국(0.24) 순으로 나타났다.10개국 평균은 0.78로 한국은 이 수치의 2배를 넘었다.특히 건설업 사고사망만인율이 가장 낮은 영국과 비교하면 한국은 6.6배에 달했다.건설업뿐 아니라 전체 산업 기준에서도 한국은 사고사망만인율 0.39로 캐나다(0.50) 다음으로 높았다.▲미국(0.37) ▲프랑스(0.35) ▲이탈리아(0.20) ▲스페인(0.17) ▲호주(0.14) ▲일본(0.13) ▲독일(0.07) ▲영국(0.04) 순이었다.전체 산업 평균(0.24)과 비교해도 한국은 약 1.6배 높았고 영국과는 약 9.8배 차이를 보였다.보고서는 “건설업은 국내외를 불문하고 타 산업보다 위험 수준이 높은 산업”이라며 “국내 건설업의 사고 저감을 위한 산업 차원의 전략과 국가 차원의 종합적 안전 전략이 병행돼야 한다”고 강조했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com