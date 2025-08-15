이재명 대통령 한미 정상회담에 동행 예정

이재용 삼성전자 회장. 사진=연합뉴스

이재명 대통령의 한미 정상회담에 삼성·SK·현대차·LG·한화·HD현대·대한항공 7개 그룹 총수가 경제 사절단으로 동행하기로 했다.15일 정치권 및 재계 등에 따르면 이재명 대통령의 24~26일 미국 방문에 동행할 경제 사절단 명단에는 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 김동관 한화그룹 부회장, 정기선 HD현대 수석부회장, 조원태 한진그룹 회장이 이름을 올렸다.이 대통령의 미국 체류 시간이 비교적 짧다. 따라서 인상적인 대미 투자를 약속할 수 있는 인물들을 중심으로 사절단이 구성됐다는 분석이다.4대 그룹 총수들은 미국 내 반도체 공장 증설 및 인공지능(AI) 반도체 협력(삼성전자·SK), 전기차·배터리 생산 확대, 미국 인플레이션감축법(IRA) 보조금(현대차·LG) 문제를 논의하며 이 대통령의 한미 정상회담을 측면 지원할 전망이다.미국 필리조선소를 인수한 한화그룹의 김동관 부회장, 미국 해군 군수지원함 유지·보수·정비(MRO) 사업을 수주한 HD현대중공업을 이끄는 정기선 부회장, 미국 보잉 및 GE에어로스페이스와 327억달러(약 45조원) 공급 계약을 맺은 대한항공의 조원태 회장의 역할에도 이목이 집중된다.이 대통령은 순방 전 경제 사절단과 '코리아세일즈 전략회의'를 갖고 각 사가 준비한 대미 투자 계획을 점검할 것으로 보인다.김정우 기자 enyou@hankyung.com