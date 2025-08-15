LAFC에 입단한 손흥민. 사진=연합뉴스

“손흥민의 유니폼은 한 주 동안 전 세계 모든 종목에 걸쳐 가장 많이 판매됐다.”미국프로축구(MLS) 로스앤젤레스FC(LAFC)의 공동 회장인 존 소링턴 LAFC 단장은 15일 공개된 영국 토크스포츠와 인터뷰에서 이같이 밝혔다.소링턴 단장은 “LAFC 계약 때부터 지금까지 세계 어떤 스포츠 선수보다 많은 유니폼을 판매했다”며 리오넬 메시(마이애미)와 크리스티아누 호날두(알나스르) 등 축구 선수는 물론이고 르브론 제임스(LA 레이커스), 스테픈 커리(골든스테이트 워리어스) 등 다른 종목 선수 유니폼보다 많이 팔렸다“고 전했다.LAFC는 지난 7일 손흥민을 이적료인 2650만달러(약 368억원)에 영입한 바 있다.MLS 역대 최고 액이다. LAFC는 영입 효과를 톡톡히 보고 있다. 손흥민의 홈 데뷔전인 오는 31일 샌디에이고전 티켓값은 300달러에서 1500달러(약 208만원)로 치솟았다고 토크스포츠는 전했다.소링턴 단장은 ”손흥민 영입의 성공 여부는 상업적 성공이 아니라 트로피로 판단될 것“이라며 ”우리는 팀 성적과 상업적 성공, 두 가지 모두 기대한다“고 말했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com