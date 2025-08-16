홈 한경BUSINESS [부고] 강철구(영실업 대표이사 사장)씨 부인상 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202508163421b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.08.16 11:19 수정2025.08.16 11:19 최수진 기자 △오자영씨 별세. 강철구씨 배우자상, 강원준·희준 모친상. △빈소=강남성모병원 장례식장 31호실. △발인=8월 18일(월) 오전 6시 △장지=천안공원묘원. © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 “한국만 왜”...1위에서 22위로 추락 [속보]민주 "국힘, 친일·독재 후예" 이재명 대통령, 17일 영화 '독립군' 국민과 관람...신청자 접수 광복절, 독도에 출몰한 日 순시선 논란 '다큐3일' 10년 만 재회 방해한 폭발 협박범, 알고 보니···