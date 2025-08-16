주요국 증시 상승률 1위였던 코스피

박스권에 갇히며 22위로 떨어져

사진=뉴스1

올 상반기까지만 해도 주요국 가운데 상승률 1위를 달리던 코스피가 약 한달 째 박스권에 갇혀 부진을 면치 못하고 있다.16일 한국경제신문 보도에 따르면, 이달 코스피지수 상승률은 주요 30개국 증시 중 22위를 기록했다. 코스피지수는 이달 들어 0.32% 상승하는 데 그쳤다.같은 기간 일본 닛케이225지수는 8.24%, 미국 S&P500지수는 3.19% 상승하며 모두 사상 최고치를 갈아치웠다.주식시장의 활력을 보여주는 거래대금도 감소세다.지난달 주식시장 하루평균 거래대금은 18조7470억원에 달했지만, 이달 들어 16조1674억원까지 줄었다. 지난 4일에는 13조원 수준으로 하락했다.코스피의 부진은 7월 31일 세제개편안이 발표된 이후 투자심리가 위축된 결과로 풀이된다.상반기 급등에 따른 피로감에 세제개편안에 대한 불확실성까지 겹치며 상승 동력을 잃었다는 분석이 나온다.한편, 일본 증시 대표 주가지수인 닛케이225지수는 15일 1.71% 오른 43,378로 장을 마감하며 사상 최고치를 갈아치웠다. 이번주에만 세 번째 기록 경신이다.미국 S&P500지수도 현지시간 14일 기준 0.03% 상승한 6468.54를 기록해 최고치를 새로 썼다. 나스닥지수는 이날 소폭 하락했지만 전날까지 이틀 연속 최고치를 경신했다.동남아시아 증시도 강세다. 베트남 대표지수인 VN지수는 12일 1600선을 뚫었고, 이날 1630으로 마감하며 사상 최고치를 기록했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com