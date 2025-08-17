삼성전자

삼성전자가 올해 2분기 중동 스마트폰 시장에서 1위를 차지했다. 반면 동남아시아에서는 중국 제조업체들과의 경쟁 속에 3위에 그쳤다.16일 시장조사업체 카날리스에 따르면 올해 2분기 동남아시아 스마트폰 시장 점유율은 샤오미가 19%로 1위를 기록했고, 트랜션과 삼성전자가 각각 18%, 17%로 뒤를 이었다. 오포는 14%로 4위, 비보는 11%로 5위를 차지했다.트랜션은 아프리카와 남아시아에서 10만∼20만원대의 저가 스마트폰을 주력으로 판매하는 중국의 대표 제조업체다.샤오미는 2021년 2분기 이후 처음으로 1위를 탈환하며 470만대를 출하했다. 카날리스는 레드미 시리즈 판매 호조와 유통망 확장에 따른 성과로 분석했다.반면 중동 시장에서는 삼성이 34%의 점유율로 1위를 차지하며 호실적을 거뒀다.2위는 샤오미(17%), 3위는 트랜션(15%)이었다. 아너는 10%로 4위, 애플은 8%로 5위를 기록했다.상위 3개 업체 순위는 지난해 2분기와 같지만, 아너가 애플을 제치고 4위에 올랐다. 삼성은 지난해 2분기 샤오미와의 점유율 격차가 8%포인트였으나, 올해는 이를 2배로 벌렸다.카날리스는 "삼성이 중저가 갤럭시A 시리즈 모델을 전략적으로 투입해 지역 전반에서 성과를 거두고 있다"고 분석했다. 갤럭시 S25 시리즈와 S24 FE의 시장 반응도 긍정적인 것으로 나타났다.강홍민 기자 khm@hankyung.com