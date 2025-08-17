17일 기업데이터연구소 CEO스코어가 국내 매출 상위 500대 기업 중 이달 14일까지 반기보고서를 제출한 342개사를 분석한 결과 이들 기업의 총 매출은 1655조2696억 원으로 지난해 같은 기간보다 5.5% 증가했다.
총 영업이익은 118조5165억 원으로 전년 대비 5.9% 증가했지만 SK하이닉스를 제외하면 1.7% 감소한 수치다. 즉 SK하이닉스 한 곳이 전체 영업이익 상승분을 견인한 셈이다.
실제로 올해 상반기 500대 기업 전체의 영업이익 증가액은 6조5694억 원이었는데 SK하이닉스의 증가분(8조 원)이 이를 웃돌았다. SK하이닉스는 상반기 영업이익 16조6534억 원을 기록해 전체 1위에 올랐다. 전년 대비 99.3% 증가한 수치로 인공지능(AI) 반도체에 필수적인 고대역폭메모리(HBM) 시장에서의 독주가 실적을 견인했다. 2분기만 해도 9조 원 이상의 영업이익을 기록했다.
2위는 삼성전자(11조3613억 원)로 전년 대비 33.4% 감소했다. 이어 ▲현대자동차(7조2352억 원) ▲한국전력공사(5조8895억 원) ▲기아(5조7734억 원) ▲한화(2조474억 원) ▲한국수력원자력(2조3982억 원) ▲LG전자(1조8985억 원) ▲KT(1조736억 원) ▲삼성생명(1조6694억 원) 순이었다.
한편, 영업적자 규모가 가장 큰 기업은 삼성SDI였다. 삼성SDI는 3분기 연속 적자를 이어가며 상반기 누적 8319억 원의 손실을 냈다.
그 외에도 ▲SK에너지(-5916억 원) ▲롯데케미칼(-3771억 원) ▲S-Oil(-3655억 원) ▲한화토탈에너지스(-3592억 원) ▲HD현대케미칼(-2886억 원) ▲엘엔에프(-2614억 원) ▲HD현대오일뱅크(-2102억 원) ▲SK지오센트릭(-1708억 원) 등이 대규모 적자를 기록했다.
경기 불확실성과 산업별 부진 속에서 일부 기업의 실적만이 평균을 견인하고 있다는 점에서 실질적인 기업 체력은 약화되고 있다는 지적이 나온다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
