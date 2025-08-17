대만 지룽항. 사진=연합뉴스

대만이 올해 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 3.1%에서 4.45%로 올려잡았다. 이 수치가 현실화하면 1인당 GDP는 내년에 한국과 일본을 제치고 4만달러를 돌파할 전망이다.17일 로이터통신 등에 따르면 대만의 주계총처(GBAS)는 지난 15일 발표한 경제전망에서 강력한 인공진능(AI) 칩 수요에 힘입어 올해 GDP 성장률 전망치를 4.45%로 제시했다.지난 5월에 내놓은 전망치(3.1%)보다 1.35%포인트 상향한 수치다.올해 수출은 작년 대비 24.04% 증가한 5892억달러(약 819조원)로 사상 최대치를 기록할 것으로 내다봤다. 이전 수출 증가율 예상치 8.99%에서 대폭 올려 잡았다.올해 소비자물가지수(CPI) 상승률 전망치는 이전 1.88%에서 1.76%로 하향했다. 차이위다이 주계총처장은 “저비용 고효율 AI 모델인 딥시크의 등장에 따른 AI칩 수요, AI 인프라 개발을 가속화한 미국의 정책 변화 등을 토대로 경제성장률 전망치를 이같이 조정했다”고 설명했다.주계총처는 또 경제성장과 대만달러 가치 상승으로 내년에 1인당 GDP 4만1019달러로 4만달러를 돌파할 것으로 예상했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com