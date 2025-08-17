서울 서대문구 신촌의 한 공인중개소 앞에 전월세 안내문이 붙어 있다. 사진=한경 임형택 기자

전국에서 서울이 유일하게 무주택 가구 비율이 절반을 넘긴 가운데 세입자들의 주거 부담은 커지는 반면 부동산 임대업자의 수익은 오히려 늘어난 것으로 나타났다.17일 통계청 국가통계포털(KOSIS)의 ‘2023년 주택소유통계’에 따르면 전국 무주택 가구 수는 961만8474가구로 1년 전보다 0.81%(7만7374가구) 증가했다. 전체 가구 중 무주택 가구 비율은 43.6%에 이른다.무주택 가구는 가구원 중 누구도 주택을 소유하지 않은 상태로 전·월세로 거주 중인 가구를 의미한다.무주택 가구 절반 이상은 수도권(서울·경기·인천)에 몰려 있으며 그 비중은 52.6%(506만 가구)에 달한다. 특히 서울은 17개 시도 중 유일하게 무주택 가구 비율이 절반을 넘겼다.서울의 무주택 가구 비율은 2021년 51.2%에서 2022년 51.4%, 2023년에는 51.7%로 2년 연속 상승세다.이는 고령·청년층 1인 가구 증가와 높은 집값으로 인한 주거 진입 장벽이 주요 원인으로 꼽힌다.자산 격차 확대 속에 전세조차 부담스러운 이들이 늘어나면서 월세 계약이 급증하고 있다.올해 1월~7월까지 확정일자를 받은 전국 주택 임대차 계약 중 월세(보증부 포함) 비중은 61.9%로 관련 통계 집계 이래 사상 처음으로 60%를 돌파했다.2020년 40.7%였던 월세 계약 비중은 ▲2021년 42.5% ▲2022년 51.0% ▲2023년 57.3%를 거쳐 꾸준히 상승했다.지역별로는 서울(34만3622건)뿐 아니라 부산·경남·충남·대전 등 지방 대도시에서도 월세 계약이 역대 최대치를 기록했다.이는 2020년 7월 도입된 계약갱신청구권제와 전월세상한제로 인해 전셋값이 급등하고 이에 따라 집주인들이 전세보다 월세를 선호하게 된 구조 변화의 영향으로 분석된다.실제 서울 아파트 전세가격지수는 지난해 5월 91.3에서 올해 6월 100.6였으며 월세통합가격지수도 같은 기간 95.9 → 100.6으로 지속 상승해 전·월세 모두 세입자 부담이 증가한 상황이다.세입자의 부담이 커지는 사이 임대인들의 수익은 증가세를 보였다.국회 기획재정위원회 소속 박성훈 의원실이 국세청 자료를 분석한 결과 2023년 귀속 기준 서울의 부동산 임대소득 총액은 8조8522억 원으로 집계됐다.이는 임대소득을 신고한 36만370명 기준 1인당 평균 2456만 원으로 전년보다 2.0%(48만 원) 증가한 수치다.특히 서울의 임대소득 상위 0.1%는 1인당 평균 12억9980만 원을 신고해 전국 평균(7억1842만 원)보다 6억 원가량 높은 것으로 나타났다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com