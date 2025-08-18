국내외 핵심 ESG(환경·사회·지배구조) 뉴스를 선별해 전달합니다.

플라스틱 조약 협상을 하루 앞둔 2025년 8월 4일 제네바 유엔 사무소 앞에서 활동가들이 시위를 벌이고 있다. 사진=연합뉴스

3년 가까이 이어진 유엔 플라스틱 오염 방지 협상이 또다시 무산됐다. 스위스 제네바에서 열린 회의는 유해 화학물질 단계적 퇴출, 기금 조성, 생산량 상한 등 강제 조항이 빠졌다는 이유로 합의에 이르지 못했다.사우디·쿠웨이트 등 산유국은 생산 규제 대신 폐기물 관리와 재활용 중심의 접근을 주장했고, 미국도 여기에 동조해 합의 도출을 더욱 어렵게 했다. EU와 다수 국가는 생산 상한과 화학물질 규제를 요구했지만, 반대 진영의 강경 입장에 막혀 끝내 조약 체결은 불발됐다. 협상은 추후 시점에 다시 열리지만, 구체적인 일정은 정해지지 않았다. EU는 이번 초안을 토대로 더 강력한 협정을 추진하겠다고 밝혔다.이재명 대통령이 2035년 국가 온실가스 감축 목표 달성을 위해 재생에너지 투자가 불가피하다며 "전기요금이 오를 수밖에 없다"고 지난 14일 수석비서관 회의에서 밝혔다. 해상풍력 등 대규모 설비 확충에 수백조원이 투입되는 가운데 한전의 206조원 부채도 전기요금 인상 압력으로 작용할 전망이다. 전문가들은 과거 정부가 외면했던 부담을 국민에게 솔직히 알린 점을 긍정적으로 평가했다.미 재무부가 대형 태양광·풍력 프로젝트의 연방 세액공제 기준을 강화했다고 15일 로이터 통신이 보도했다. 앞으로는 단순 투자 집행이 아닌 실질적 공사가 이뤄져야만 보조금을 받을 수 있다. 소규모 주택 태양광은 기존 규정을 유지했지만, 대형 프로젝트는 9월부터 적용된다. 태양에너지산업협회는 "전력 비용 상승과 청정에너지 전환 지연을 초래할 것"이라며 반발했다.호주가 세계 3위 대형 배터리 시장으로 성장했다고 18일 블룸버그가 보도했다. 낮 시간 태양광 과잉으로 전력 가격이 마이너스까지 떨어졌다가 저녁 피크에 급등하는 변동성 덕분에 ‘저가 매입·고가 판매’로 수익을 올릴 수 있어서다. 블룸버그NEF는 석탄발전 퇴출과 재생에너지 확대 속에 2035년까지 배터리 수요는 8배 늘 것으로 추정한다. 투자자들은 이를 ‘새로운 정상’으로 보고 공격적으로 시장에 진입하고 있다.스페인 카탈루냐와 안달루시아 등 전역에서 대형 산불이 이어지며 수천 헥타르 산림이 불탔다. 16일 가디언에 따르면 스페인 당국은 고온과 연속 폭염, 농촌 인구 감소로 방치된 토지가 겹치면서 피해가 커졌다고 설명했다. 사라 아헤센 친환경전환 장관은 “기후변화로 극단적 화재가 일상이 됐다”며 산림 관리 강화와 자원 확충을 약속했다. 전문가들은 산불이 더는 ‘예외적 재난’이 아니라는 점을 경고했다.이승균 한경ESG 기자 csr@hankyung.com