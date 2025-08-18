삼성전자, 미국 시장서 폴더블폰 앞세워 점유율 급상승

점유율 하락하는 애플과 대조적

서울 서초구 삼성 강남에서 시민들이 갤럭시 Z 폴드 7을 살펴보고 있다. 사진=연합뉴스

삼성전자가 신제품 폴더블 스마트폰을 앞세워 미국 시장에서 애플을 맹추격하고 있는 것으로 나타났다.17일(현지시간) CNBC가 인용한 시장조사업체 캐널리스 자료에 따르면 지난 2분기 삼성전자 스마트폰의 미국 시장 점유율은 출하량 확대에 힘입어 31%로 1년 전의 23% 대비 상승했다.같은 기간 애플의 미국 시장 점유율은 56%에서 49%로 하락한 것과 대조적이다.CNBC는 “삼성전자 스마트폰의 약진은 도널드 트럼프 미 행정부의 관세정책 영향을 상당 부분 받았지만, 경쟁사인 애플에 비해 다양한 가격대에서 다양한 폼팩터의 제품군을 제공하는 역량을 반영하고 있다”고 평가했다.특히 삼성이 최근 선보인 폴더블 스마트폰은 출시 초기 내구성 문제가 자주 지적돼왔지만, 시간이 지나면서 내구성에 대한 신뢰도가 쌓였고, 이번에 출시된 삼성의 갤럭시 Z 폴드7의 경우 내구성을 유지하면서도 두께와 무게를 혁신적으로 줄였다는 평가를 얻고 있다.이에 따라 지난 2014년 미국 시장 패권을 둘러싼 삼성전자의 도전과 애플의 대응이 재현될 수 있다고 CNBC는 분석했다.2014년 당시 소비자들은 스마트폰으로 동영상을 시청하면서 대화면을 선호하기 시작했지만, 애플은 소비자 요구를 외면한 채 아이폰 5S 모델까지 스마트폰 화면 크기를 키우는 데 소극적이었다.반면 삼성전자는 대화면 스마트폰을 내놓으며 소비자 요구 변화에 기민하게 대응했다. 결국 애플은 2014년 가을 화면 크기를 키운 아이폰6를 내놓으며 시장 변화에 대응해야 했다. 한발 늦은 대응이었지만 애플은 시장 지배력을 유지하는 데 성공했다.미국에서 고가의 폴더블 스마트폰 시장이 점점 자리를 잡아가는 가는 만큼 애플은 2014년 아이폰6 출시 때와 비슷한 대응 전략을 취할 가능성이 높은 상황이라고 이 방송은 평가했다.애플도 내년 중 첫 폴더블폰 출시를 준비하며 대응에 나설 것으로 전망했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com