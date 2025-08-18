18일 한국경제인협회가 이미숙 창원대 교수에게 의뢰한 '쉬었음 청년 증가에 따른 경제적 비용 추정' 연구용역 보고서에 따르면 2019∼2023년 '쉬었음' 청년으로 인한 경제적 비용은 총 53조3998억원으로 추정햤다.
'쉬었음' 청년은 2019년 43만2000명, 2020년 53만8000명, 2021년 50만2000명, 2022년 46만8000명, 2023년 48만1000명으로 증가세를 그리고 있다.
특히 청년 총인구(만 15∼29세)는 꾸준히 감소했음에도 '쉬었음' 청년 비율은 오히려 증가했다고 보고서는 강조했다.
연도별로 2019년 8조8969억원, 2020년 11조4520억원, 2021년 10조3597억원, 2022년 11조1749억원, 2023년 11조5163억원 등 증가세로 나타났다.
보고서는 '쉬었음' 청년과 가장 유사한 특성을 지닌 '취업' 청년의 임금 수준을 그들이 잠재적으로 받을 수 있었던 소득으로 간주하는 방식으로 경제적 비용을 산정했다.
이에 따르면 '쉬었음' 청년의 월 임금 추정치는 취업 청년의 약 80％ 수준으로, 2019년 155만100원(80.0％)에서 2023년 179만5600원(82.7％)으로 증가했다.
여기에 4대 보험부담금을 더한 뒤 그해 '쉬었음' 청년 수와 12개월을 곱하는 방식으로 연간 비용을 계산했다.
보고서는 "쉬었음 청년의 예상 소득이 취업 청년의 평균 임금에는 미치지 못하지만 적지 않은 금액"이라며 "높은 소득을 받을 수 있는 청년들이 쉬었음 상태에 빠지면서 경제적 비용을 유발하고 있다"고 설명했다.
