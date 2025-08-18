홈 한경BUSINESS '구속 김건희' 두 번째 특검 소환 조사 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202508185334b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.08.18 09:44 수정2025.08.18 10:41 강홍민 기자 사진공동취재단김건희 씨가 18일 구속 이후 두번째로 김건희특검(특별검사 민중기)에 소환돼 조사를 받는다.강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 ‘업비트’ 상반기 브랜드신뢰지수 1위...빗썸·코인원 순 “제주도보다 더 비싸다” 울릉도 관광 외면받는 이유 케이에이디·부강테크, 세계 첫 감염병 대응형 하수처리장 개발 착수 캥거루족·은퇴족의 ‘화려한 도피처’…대형 도서관, 핫플 된 이유 에코프로, NCA 판매량 30만톤 돌파