서울 시내의 한 점포에 임대 안내가 게시돼 있다. 2025.7.6/뉴스1

2분기에도 자영업자들의 매출 감소와 폐업이 이어지고 있는 가운데 외식·여가 분야의 매출 부진이 두드러지면서 술집은 전년 대비 10% 가까이 매출이 줄었다.18일 한국신용데이터(이하 KCD)가 발표한 ‘2025년 2분기 소상공인 동향’ 보고서에 따르면 2분기 소상공인 사업장당 평균 매출은 약 4507만 원으로 집계됐다.이는 직전 분기보다 7.9% 증가한 수치지만 작년 같은 기간과 비교하면 오히려 0.8% 감소했다.KCD 측은 “봄·여름철로 접어들며 전 분기 대비 소비는 늘었지만 연간 기준으로는 소비 위축이 계속되는 양상”이라고 진단했다.업종별로 보면 외식업 전반에서 매출 하락이 두드러졌고 특히 술집은 1년 전보다 9.2% 줄어 가장 큰 타격을 입었다.이어 분식(-3.7%), 아시아음식(-3.6%), 패스트푸드(-3.0%), 카페(-2.4%) 등도 부진한 흐름을 보였다.서비스업 중에서는 예술·스포츠·여가 관련 업종이 8.3% 줄었고 숙박·여행 관련 서비스업도 3.2% 감소해 소비자들의 생활 방식 변화가 뚜렷하게 반영됐다.반면 정부가 추진 중인 민생회복 소비쿠폰 정책은 일부 긍정적 신호를 보이고 있다. 실제로 쿠폰이 배포된 첫 주(7월 21~27일) 동안 전국 소상공인의 평균 카드 매출은 전 주 대비 2.2% 증가한 것으로 나타났다.하지만 전반적인 자영업 경기는 여전히 위태롭다. 보고서에 따르면 2분기 말 기준 개인사업자 대출이 있는 사업장 360만 개 중 13.7%에 해당하는 49만여 곳이 폐업한 상태로 나타났다.이들의 평균 대출 잔액은 6304만 원이며 평균 연체액은 673만 원에 달했다.전체 개인사업자 대출 규모는 723조 5000억 원으로 1년 새 16조 원 증가했다. 이 중 연체된 대출 원리금은 13조 4000억 원에 이르렀으며 연체 규모의 대부분은 비은행권(10조 8000억 원)에서 발생했다.특히 저축은행(6.1%), 상호금융(3.2%) 등 고금리 대출 중심의 금융기관에서 연체 비중이 높게 나타났다.한편 이번 보고서는 소상공인 경영관리 플랫폼 ‘캐시노트’ 이용 사업장 16만 곳의 데이터를 기반으로 표본조사한 결과를 바탕으로 작성됐다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com