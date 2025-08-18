LIG넥스원이 사우디아라비아 현지 사무소를 확장 이전했다. 관계자들이 확장 이전 기념식에서 기념촬영을 하고 있다. LIG넥스원 조용주 미사일시스템연구개발본부장, 이현수 해외사업부문장, 신익현 대표, 서무경 사우디아라비아사무소장, 백형식 해외사업본부장, 윤승욱 해외2사업부장, 장동권 해외사업기획관리실장. 사진=LIG넥스원

중동 지역을 중심으로 한 수출 경쟁력과 글로벌 사업역량 강화를 위해 LIG넥스원이 사우디아라비아 현지 사무소를 확장 이전했다.지난 14일(현지 시간) 사우디아라비아 수도 리야드에서 개최한 확장 이전 기념식에는 LIG넥스원 신익현 대표와 이현수 해외사업부문장을 비롯해 현지 정부 및 방산기업 주요 인사가 참석했다. 사무소 확장 이전으로, 중동 사업 확대에 발맞춰 현지 거점의 기능과 역할을 강화할 방침이다.LIG넥스원은 사우디아라비아 등 중동 각국에서 꾸준히 사업 영역을 확장하고 있다. 해외수출을 위해 전담 사업·연구조직을 꾸려 현지 맞춤형 솔루션을 제안하고 있으며, 지역 특성에 맞는 연구개발과 사후 관리로 중동 국가들과 신뢰관계를 축적해 왔다.중동 현지에서는 L-SAM(장거리 지대공 유도무기체계) 등 첨단 무기체계에 대한 관심이 높은 상황이다. LIG넥스원은 중동 시장에서 경쟁력을 한층 강화해 지속 성장의 기반 확보에 총력을 기울일 방침이다.LIG넥스원 관계자는 “이번 사무소 확장 이전으로 사우디아라비아 등 현지 고객과 협업이 한층 원활해질 것”이라면서 “지속적인 사업 확장과 현지화 전략을 통해 중동 시장 내 입지를 더욱 공고히 하겠다”고 했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com