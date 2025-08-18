‘업비트’ 상반기 브랜드신뢰지수 1위...빗썸·코인원 순

업비트가 올 상반기 5대 가상자산 거래소 중 가장 높은 '브랜드 신뢰지수'를 기록한 것으로 조사됐다. 이어 빗썸과 코인원이 뒤를 이었다.18일 데이터앤리서치는 뉴스·커뮤니티·블로그·카페·트위터·인스타그램·유튜브·페이스북·카카오스토리·지식인·기업/단체·정부/공공 등 12개 채널 24만개 사이트를 대상으로 올 상반기 가상자산거래소 '신뢰' 연관 키워드들의 포스팅 수를 분석해 브랜드 신뢰지수를 산출했다고 밝혔다.조사 대상은 정보량 순으로 △업비트(대표 오경석) △빗썸(대표 이재원) △코인원(대표 차명훈, 이성현) △코빗(대표 오세진) △고팍스(대표 조영중) 등이다.조사 방법은 '거래소명' + '신뢰, 보안, 보호, 강화, 안전, 투명'등의 신뢰 연관 키워드들을 분석, 정보량과 함께 정보량 점유율로 구성된 브랜드 신뢰지수를 산출했다. 참고로 키워드간 한글 기준 15자 이내인 경우만 결과값으로 도출하도록 했기 때문에 실제 정보량은 달라질수 있다.분석 결과, 업비트가 총 10만5728건의 정보량을 보이며 올 상반기 '신뢰' 관련 포스팅 점유율 71.76%로 브랜드 신뢰지수에서 압도적인 1위를 기록한 것으로 나타났다.빗썸이 3만757건의 포스팅 수를 기록, 신뢰 포스팅 점유율 20.88%로 두번째로 높은 브랜드 신뢰도를 기록한 것으로 보인다.코인원이 5848건, 점유율 3.97%로 상반기 신뢰도 3위를 기록했다.이어 △코빗 3810건(신뢰도 점유율 2.59%) △고팍스 1190건(0.81%) 순으로 나타났다.데이터앤리서치 관계자는 "올 상반기 거래소 5곳의 신뢰 관련 포스팅 수는 총 14만7333건으로 전년 동기 대비 10만285건, 213.15% 폭증했다"면서 이는 "거래소들이 투자자 보호에 적극 나서면서 투자자들의 가상자산 거래소 신뢰도가 급등한 방증"이라고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com