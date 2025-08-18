'오픈AI 직원들 잭팟 터졌네'... 8.3조원 내부자 지분 매각 추진

이미지 크게보기

오픈AI가 기업 가치 5000억 달러(약 695조원)로 평가받고, 내부자 주식 매각(세컨더리 세일)을 논의 중인 것으로 알려졌다. 금전적 보상을 통해 인재 이탈을 막기 위해서다.16일(현지시간) 블룸버그는 오픈 AI가 추진 중인 내부자 지분 매각 규모는 60억달러(약 8조3000억원)에 이를 것이라고 전했다.이번 거래는 오픈AI 전·현직 직원들의 보유 주식을 스라이브 캐피털, 소프트뱅크, 드래고니어 인베스트먼트 등 주요 투자자에게 매각하는 방식이다. 오픈AI에 최소 2년 이상 근무한 전·현직 직원이 참여할 수 있고, 오픈AI 투자자들은 제외된다.협상은 초기 단계로, 이번 지분 매각은 소프트뱅크가 이끄는 400억 달러 규모의 자금 조달과는 별도로 진행된다. 지난 3월 400억달러의 자금 조달 때 오픈AI의 기업가치는 3000억달러로 평가됐는데, 5개월 만에 2000억달러가 더 높아졌다.블룸버그는 5000억달러 가치가 확정될 경우 오픈AI는 일론 머스크의 우주기업 스페이스X를 제치고 세계에서 가장 가치 있는 비상장사가 된다고 전했다. 스페이스X의 기업가치는 3500억달러(약 486조5000억원)이다.이는 인재 영입 쟁탈전에서 오픈AI가 던진 승부수라는 평가가 나온다. 올 상반기 오픈AI는 챗GPT 공동 개발자인 셩지아 자오를 포함해 복수의 개발자를 메타 등에 빼앗겼다. 블룸버그는 지분 매각은 상장이나 인수 없이도 핵심 인재를 붙잡을 수 있는 중요한 수단이라고 분석했다. 앞서 오픈AI는 GPT-5 출시로 연구·개발 직원 1000여명에게 최대 수백만 달러의 특별 보너스를 지급한 것으로 알려졌다.샘 올트먼 최고경영자(CEO)는 지난 7일 사내 메신저인 슬랙을 통해 "범용인공지능(AGI) 구축을 위한 직원들의 훌륭한 노고에 감사한다. 시장 흐름에 맞춰 기술팀 보상 체계를 재검토해왔다"며 "회사로서 점점 더 나아지는 모습을 보여드리면서 보상도 계속 늘려갈 계획"이라고 말한 바 있다.고송희 인턴기자 kosh1125@hankyung.com