이미지 크게보기 미국 캘리포니아 산타클라라에 있는 인텔 본사 / 사진=AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 행정부가 인텔 지분 인수를 검토하고 있다는 보도가 나왔다. 첨단 반도체 생산을 자국 기업 중심으로 전환하려는 의도로 풀이된다. TSMC와 삼성전자 등 경쟁사들이 직격탄을 맞을 수 있다는 우려가 나온다.블룸버그통신은 15일(현지시간) 정부 관계자를 인용해 트럼프 행정부가 반도체 지원법(Chips Act) 기금을 활용해 인텔 지분 일부를 매입하는 방안을 논의 중이라고 전했다. 반도체 지원법은 미국 반도체 공급망 재편을 목적으로 마련된 법안으로, 보조금 지급과 세제 혜택을 통해 자국 내 투자를 유도한다. 인텔은 이미 반도체 지원법에 따라 79억 달러(약 11조원)의 보조금을 확보한 최대 수혜 기업으로 꼽힌다.다만 블룸버그는 지분 인수 논의가 아직 초기 단계라며, 추가 보조금 지급이나 세제 인센티브 확대 등 다양한 지원책이 함께 검토되고 있다고 전했다.앞서 트럼프 대통령은 지난 11일(현지시간) 립부 탄 인텔 최고경영자(CEO)와 백악관에서 만나 지분 인수 문제를 직접 논의한 것으로 알려졌다. 트럼프 대통령은 지난 7일(현지시간) 탄 CEO가 중국군과 이해관계가 얽혀 있다며 “즉각 사임해야 한다”고 비난했지만, 회동 이후 기류는 급변했다.이는 트럼프 행정부가 전략 자산인 반도체 산업에 대한 영향력을 강화하려는 시도라는 해석이 나온다. 월스트리트저널(WSJ)은 “세계 최첨단 칩 대부분이 대만 TSMC에서 생산되고 있다"며 "인텔은 미국 내에서 유일하게 첨단 반도체를 제조할 수 있는 기업”이라고 짚었다.하지만 정부 개입이 산업 경쟁력을 훼손할 수 있다는 경고도 있다. WSJ는 “정부가 인텔 지분을 보유할 경우 트럼프 대통령이 민간기업 의사결정에 개입할 수 있는 여지가 커진다”며 “최근 트럼프가 엔비디아와 AMD에 중국 판매 AI 칩 매출의 15%를 납부하도록 강제한 사례처럼 시장 왜곡이 심화될 수 있다”고 지적했다.또한 WSJ는 "미 행정부의 궁극적 목표인 기술 우위 유지가 어려워질 수 있다"고 짚었다. 트럼프 행정부가 인텔 파운드리 이용을 사실상 강제할 수 있다는 전망이 나오는 가운데, 무리한 전환은 비용 낭비로 이어질 것이라는 분석이다. 인텔은 최근 3년간 400억달러를 투입했지만, 여전히 TSMC보다 생산 수율이 떨어진다.그러나 TSMC가 직접적인 타격을 받을 것이란 전망이 지배적이다. 조던 클라인 미즈호증권 애널리스트는 야후파이낸스를 통해 “트럼프가 미국 반도체 기업들이 TSMC 대신 인텔을 이용하도록 사실상 강요할 수 있다”며 “인텔이 기술 격차를 빠르게 줄인다면 TSMC는 심각한 위기를 맞을 수 있다”고 분석했다.삼성전자 역시 악재를 피하기 어렵다는 평가가 나온다. 류영호 NH투자증권 연구원은 보고서를 통해 "미국 입장에서 인텔은 반도체 독립의 핵심적 요소"라며 "노골적 자국 기업 지원이 TSMC나 삼성전자 같은 경쟁사 입장에선 부정적이고 중국 제재가 더 강화할 가능성이 있다"고 내다봤다. 다만 "아직 인텔의 18A 공정(반도체 회로선폭을 1.8나노미터로 만드는 첨단 공정) 개발도 불확실성이 높아 시간을 두고 지켜볼 필요가 있다"고 밝혔다.고송희 인턴기자 kosh1125@hankyung.com