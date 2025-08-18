이미지 크게보기 빌 게이츠 마이크로소프트 창업자/사진=연합뉴스

마이크로소프트(MS) 창업자인 빌 게이츠가 한국 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블록’에 출연한다.CJ ENM은 18일 빌 게이츠가 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블록’에 출연한다면 촬영 내용은 이달 중 방송할 예정이라고 밝혔다.빌 게이츠는 마이크로소프트 공동창업자이자 게이츠 재단을 통해 기후변화, 빈곤 퇴치 등에 힘쓰고 있는 자선 사업가로, 세계적으로 영향력 있는 인물이다.그의 방한은 2022년 이후 3년 만으로, 이번 방한은 한국 기업과의 협력을 통해 저소득 국가에 백신 보급을 활성화하는 게 주요 목적인 것으로 알려졌다.남승용 CJ ENM 경영리더는 "'유퀴즈'는 모든 삶의 가치를 존중하며, 다양한 사람들의 이야기를 통해 인간 존엄과 서로에 대한 이해를 전하는 프로그램"이라며 "'게이츠 재단'의 '모든 인간의 삶은 동등한 가치를 지닌다(Every life has equal value)'는 신념과 일맥상통하다는 부분에서 공감을 나눴다"고 말했다.이어 "기술로 세상을 연결하고 기부로 세상을 변화시키고 있는 인물인 빌 게이츠를 '유퀴즈'에 모실 수 있게 돼 영광"이라고 덧붙였다.'유 퀴즈 온 더 블럭'은 유재석과 조세호가 진행하는 인기 토크쇼로, 그간 할리우드 배우 티모테 샬라메와 스칼릿 조핸슨, 축구 선수 제시 린가드 등이 출연해 화제가 됐다.'유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 오후 8시 45분 방송된다.조수아 인턴기자 joshua@hankyung.com