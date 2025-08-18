빅솔, 국내 최초 GAIN 프리믹스 시설(GPF) 인증 취득
식품 원료 전문기업 주식회사 빅솔(대표 김태훈)은 국내 최초로 세계영양개선연합(Global Alliance for Improved Nutrition, 이하 GAIN)의 GAIN 프리믹스 시설(GAIN Premix Facility, 이하 GPF) 인증을 취득했다고 18일 밝혔다.

GAIN은 2002년 UN주도로 설립되어, 전 세계 식품 시스템 개선을 통해 취약계층을 포함한 모든 사람들에게 더 나은 영양을 제공하는 것을 목표로 하는 글로벌 비영리 재단이다. 스위스 제네바에 본부를 두고 있다.

GAIN 프리믹스 시설(GPF) 인증은 식품 업계와 국제 구호 기관들이 신뢰할 수 있는 고품질의 비타민 및 미네랄 프리믹스를 조달할 수 있도록 설계된 국제 인증 체계로, 까다로운 품질 기준과 제조 환경, 추적성 시스템을 모두 충족해야 취득할 수 있다.

빅솔은 수년간의 철저한 준비와 품질 시스템 구축 끝에 감사 결과 96.5%라는 최고 수준의 평가를 기록하며 국내 최초로 GPF 인증을 획득하는 성과를 거두었다.

이로써 빅솔은 국내 식품업체 및 글로벌 구호 시장에 고품질 영양 프리믹스를 안정적으로 공급할 수 있는 역량을 공식적으로 인정받은 기업이 되었다.

이를 통해 국내 기업들도 이제 해외 수입에 의존하지 않고 빅솔이 제조한 프리믹스를 활용해 국내외 구호 활동 및 영양 강화 제품 개발에 참여할 수 있게 되었다.

김태훈 대표는 “인증을 취득하기 위한 노력은 단기간에 이뤄진 것이 아니며, 국내 프리믹스 비즈니스의 도약을 위한 한 걸음을 내딛은 것이라 생각한다”며 “앞으로 ‘식품을 더욱 건강하게’라는 빅솔의 미션을 실현하기 위해 최선을 다할 것”이라고 소감을 전했다.

