자담치킨, ‘배달의민족×U+멤버십’ 제휴... 할인 혜택 제공

치킨 프랜차이즈 자담치킨은 배달앱 ‘배달의민족’과 LG유플러스의 멤버십 서비스인 ‘유플투쁠’과 제휴를 맺고, 8월 18일 하루 동안 최대 11,500원의 할인 혜택을 제공하는 특별 프로모션을 실시한다고 밝혔다.이번 제휴 프로모션은 통신사 고객에 혜택 제공과 배달앱 내 브랜드 인지도를 높이기 위한 전략적 협업의 일환으로 기획됐다. 특히 여름방학과 휴가 시즌이 막바지에 접어들며 치킨 수요가 증가하는 시점에 맞춰 고객의 체감 혜택을 극대화하는 방식으로 구성됐다.할인 쿠폰은 8월 18일 하루 동안 U+멤버십 ‘유플투쁠’ 앱 이벤트 페이지에서 발급되며, 고객은 다운로드 받은 쿠폰을 배달의민족 앱 내 ‘마이배민 > 쿠폰함’에 등록한 후 사용할 수 있다.쿠폰은U+멤버십 회원 등급에 따라 U+ 우수고객은4천원, VIP고객은6천원, VVIP고객은 11,500원 할인쿠폰이 제공되며, 22,000원 이상 주문하면 적용할 수 있다. 발급된 쿠폰은 8월 31일까지 유효하다.2011년 브랜드를 론칭한 자담치킨은 동물복지 인증 원료육을 비롯해 차별화한 재료를 적극 채택하여 치킨을 조리하는 프랜차이즈로, ‘치즈핑치킨’, ‘맵쏘이킥치킨’, ‘마튀니치킨’ 등 인기 메뉴를 연이어 선보이고 있다.또 배달의민족, 땡겨요, 쿠팡이츠 등 주요 배달 플랫폼은 물론, LG유플러스, SK텔레콤 등 통신사 멤버십과의 협업을 통해 할인 이벤트를 정기적으로 진행하고 있으며, 최근에는 자체 주문앱 리뉴얼을 통해 각종 할인 및 회원 전용 혜택도 강화하고 있다.자세한 정보는 배달의민족 앱과 LG U+ 멤버십 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com