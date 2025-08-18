자담치킨, ‘배달의민족×U+멤버십’ 제휴... 할인 혜택 제공

이번 제휴 프로모션은 통신사 고객에 혜택 제공과 배달앱 내 브랜드 인지도를 높이기 위한 전략적 협업의 일환으로 기획됐다. 특히 여름방학과 휴가 시즌이 막바지에 접어들며 치킨 수요가 증가하는 시점에 맞춰 고객의 체감 혜택을 극대화하는 방식으로 구성됐다.
할인 쿠폰은 8월 18일 하루 동안 U+멤버십 ‘유플투쁠’ 앱 이벤트 페이지에서 발급되며, 고객은 다운로드 받은 쿠폰을 배달의민족 앱 내 ‘마이배민 > 쿠폰함’에 등록한 후 사용할 수 있다.
쿠폰은U+멤버십 회원 등급에 따라 U+ 우수고객은4천원, VIP고객은6천원, VVIP고객은 11,500원 할인쿠폰이 제공되며, 22,000원 이상 주문하면 적용할 수 있다. 발급된 쿠폰은 8월 31일까지 유효하다.
2011년 브랜드를 론칭한 자담치킨은 동물복지 인증 원료육을 비롯해 차별화한 재료를 적극 채택하여 치킨을 조리하는 프랜차이즈로, ‘치즈핑치킨’, ‘맵쏘이킥치킨’, ‘마튀니치킨’ 등 인기 메뉴를 연이어 선보이고 있다.
또 배달의민족, 땡겨요, 쿠팡이츠 등 주요 배달 플랫폼은 물론, LG유플러스, SK텔레콤 등 통신사 멤버십과의 협업을 통해 할인 이벤트를 정기적으로 진행하고 있으며, 최근에는 자체 주문앱 리뉴얼을 통해 각종 할인 및 회원 전용 혜택도 강화하고 있다.
자세한 정보는 배달의민족 앱과 LG U+ 멤버십 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.
한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com
