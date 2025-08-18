국가철도공단, 700억 원 규모 녹색채권 발행... "ESG 경영 실천"

국가철도공단은 친환경 철도건설 자금조달 및 녹색금융 활성화를 위해 700억 원 규모의 녹색채권을 발행했다고 18일 밝혔다.녹색채권은 기후변화 대응, 재생에너지 개발 등 환경개선을 목적으로 추진하는 녹색사업의 자금조달을 위해 발행되는 채권이다.공단은 이번 발행을 위해 환경부와 금융위원회가 공동으로 마련한 ‘한국형 녹색채권 가이드라인’에 부합하는 관리체계를 구축했으며, 한국신용평가㈜가 실시한 ESG채권 인증평가에서 ‘적합’ 판정을 받았다.이때 한국형 녹색분류체계 가이드라인은 특정 경제활동이 친환경 사업에 해당하는지 판단하기 위한 공식 기준이다.철도는 타 교통수단 대비 탄소 배출량이 현저히 적은 친환경 운송수단으로, 특히 고속철도 건설은 한국형 녹색분류체계 상 ‘무공해 운송 인프라 구축 및 운영’에 해당하는 대표적인 녹색경제활동이다.공단은 2023년 녹색채권을 최초 발행해 호남고속철도 1단계 등에 300억 원, 2024년에는 수도권고속철도 건설사업에 500억 원의 사업 자금을 각각 조달한 바 있으며, 이번 발행으로 확보한 700억 원 전액은 호남고속철도 2단계 건설사업에 투입할 계획이다. 또한 향후 고속철도 건설 자체 투자분이 증가할 경우 발행 규모 확대도 검토할 예정이다.국가철도공단 이성해 이사장은 “이번 녹색채권 발행은 지난해보다 200억 원 증액된 규모로, 공단의 ESG 경영 실천 의지를 입증한 의미 있는 성과”라며, “철도를 대표하는 공공기관으로서 친환경 가치를 적극 실천해 국민에게 신뢰받는 기관으로 자리매김하겠다”고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com